四叉貓打高端「私驗抗體」違規！醫療院所幫驗恐挨罰25萬

▲高端疫苗接種。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

網紅「四叉貓」劉宇日前在臉書公布，自己接種高端疫苗後進行抗體檢驗結果，並透露數值偏低，結果不如預期，也引起網路跟風驗抗體風潮。然而國內目前並未開放民眾自費進行相關抗體檢測，北市衛生局表示，並未核定相關自費收費標準，如果醫療院所提供此服務並收取費用，經民眾檢舉，依法最高可處分25萬元。

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▲四叉貓曝高端抗體報告，引發網友熱議。（圖／翻攝劉宇fb）

四叉貓劉宇日前接種高端疫苗，在臉書分享滿15天後自費檢驗抗體結果不如預期，他文中提到「我有產生抗體但數值偏低，將來施打高端第二劑後我會再去抽血驗一次」。文中並提及，他是到禾馨進行相關檢驗，以及相關檢查價格。後續劉宇進一步分享，有許多朋友前往做抗體檢驗，其中有一人打了「最完美組合」之稱的AZ+莫德納混打，數值竟然是他的140倍。

不過，檢驗抗體目前指揮中心並未開放自費施做，僅有部分指定機構針對專案執行。北市衛生局專委歐佳齡受訪證實，中央並未核准其它醫療院所自費檢驗抗體，若幫民眾執行相關檢驗，會有自費收費標準問題。

北市衛生局科長何叔安表示，北市目前沒有核定自費標準的情況下，民眾若被收費，而且民眾提供相關收據等進行檢舉，會依據違反《醫療法》處分5萬到25萬元；至於進行檢驗民眾本身則不會有處分。

何叔安說，由於中央沒有開放指定機構外從事，醫療機構即便向衛生局申請自費收費標準也不會同意。