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75歲以上第二劑莫德納今開放　29萬人符資格「7大QA一次看」

▲▼新北市72歲以上長者開放莫德納疫苗首日，新店區靜思堂及大豐國小兩個接種站湧入大批人潮。先前受AZ疫苗不良副作用影響而不敢接種疫苗的長者，今天傾巢而出，就算頂著大太陽也要搶打莫德納疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲莫德納疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

第二劑莫德納來了！75歲以上長者如果在7/9之前打過莫德納疫苗第一劑，中央流行疫情指揮中心今起開放接種第二劑，會請各地方政府以造冊通知的方式安排陸續接種，《ETtoday新聞雲》特別整理7大QA，是否需要預約，接種第一劑和第二劑差異在哪，一次看懂。

國內先前因為莫德納疫苗庫存量少，讓打過第一劑的民眾擔心無法及時於間隔滿10週時打第二劑疫苗，中央流行指揮中心昨日證實今日晚間將有自購莫德納疫苗108萬劑抵台，指揮中心今起將庫存32萬劑配發至各縣市，同時宣佈今起開放約29.1萬名75歲以上長者接種第二劑。

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▲▼75歲以上長者接種莫德納疫苗。（圖／指揮中心提供）

▲75歲以上長者接種莫德納疫苗。（圖／指揮中心提供）

Q1：誰符合資格？

根據指揮中心規劃，7月9日前已接種第一劑莫德納疫苗，且間隔滿10週以上之75歲(含)以上，亦即1946年12月31日(含)前出生的長者，本次可接種第二劑莫德納疫苗。

Q2：如何預約施打？

不用上疫苗平台預約，由各縣市政府造冊並陸續通知。指揮中心表示，地方政府衛生局會視現有疫苗庫存及後續供應疫苗進行規劃接種作業，並指定合約醫院或接種點提供接種服務。

Q3：安全性及保護效果

根據指揮中心資料，莫德納疫苗不含可複製之新冠病毒顆粒，不會因為接種疫苗而罹患新冠肺炎；接種2劑可預防94%有症狀之感染。

Q4：誰不適合接種？

在接種禁忌部分，對於疫苗成分有嚴重過敏反應史，或對於先前接種之疫苗劑次發生嚴重過敏反應者不予接種。

發燒或正患有急性中重度疾病者，宜待病情穩定後再接種。

▲▼新北市72歲以上長者開放莫德納疫苗首日，新店區靜思堂及大豐國小兩個接種站湧入大批人潮。先前受AZ疫苗不良副作用影響而不敢接種疫苗的長者，今天傾巢而出，就算頂著大太陽也要搶打莫德納疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲莫德納疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

Q5：接種後可能有哪些副作用？

根據指揮中心資料，接種完莫德納疫苗後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失，可適度冰敷，請勿揉；抓接種部位。

接種疫苗後可能有發燒反應(≧38℃)，通常約48小時可緩解。其他可能反應包含疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心，這些症狀隨年齡層增加而減少，通常輕微並於數天內消失。

如有接種部位紅腫及硬塊發生膿瘍、持續發燒或嚴重過敏反應(如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹)等不適症狀，應儘速就醫並告知醫師曾接種疫苗，以做為診斷之參考，同時請醫師通報當地衛生局或疾病管制署。

依據各國疫苗上市後安全性監測，曾有報告極少數年輕族群在接種mRNA疫苗後發生心肌炎等的不良反應事件，大多發生在接種後數天內。建議接種mRNA疫苗後，應注意如出現胸痛、喘或心悸等症狀，請立即就醫並說明疫苗接種史。

Q6：接種第二劑和第一劑有不一樣的地方嗎？

依國外臨床試驗及上市後監測資料顯示，接種第二劑莫德納疫苗後，不良反應發生機率及嚴重度較第一劑高。

Q7：接種後要注意哪些事項？

指揮中心建議，民眾於完成接種後，應該在該地點或附近至少留觀15分鐘，自我密切觀察15分鐘，先前曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應的民眾建議留觀至少30分鐘，以利即時處置該類急性過敏反應。

完成疫苗接種後，雖可降低罹患COVID-19的機率，但仍有可能感染新冠病毒，民眾還需注重保健與各種防疫措施，以維護身體健康。

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