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陸已投放三批共42萬噸銅鋁鋅　還將「持續投放」緩解供需矛盾

▲▼大陸江蘇南通，一銅材企業職工在車間生產。銅材，有色金屬，進口。（圖／CFP）

▲江蘇南通一間銅材企業。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家發展改革委16日表示，國家糧食和物資儲備局累計已投放了銅鋁鋅共42萬噸，市場各方反應熱烈，認為穩定了市場預期，緩和了銅鋁鋅價格漲勢，「下一步將密切跟蹤監測市場價格走勢、供需形勢變化，繼續向市場投放國家儲備，以緩解行業供需矛盾，引導價格合理回歸。」

國家發改委綜合司副司長李慧提到，按照國務院常務會議關於做好大宗商品保供穩價工作部署，為緩解企業原材料成本壓力，發揮儲備市場調節作用，國家糧食和物資儲備局於9月1日投放了第三批國家儲備銅鋁鋅，共計15萬噸，截至目前，三批累計投放銅鋁鋅42萬噸。

▼原物料價格飆漲，對製造業造成很大衝擊。（圖／CFP）

▲▼大陸山東省鄒平縣魏橋鎮鋁業公司工人在車間吊裝鋁捲，該企業從上游購進鋁水進行鋁板帶加工。（圖／CFP）

李慧指出，市場各方對投放儲備反映熱烈，認為穩定了市場預期，在一定程度上緩和了銅鋁鋅價格上漲勢頭，彰顯了國家開展大宗商品市場調節的決心；通過網絡公開競價和相關規則設計，廣大中小加工製造業企業得以充分參與，並以略低於市場水平的價格購進原材料，切實獲得了實惠，「在第二、第三批投放中，河南等受災嚴重地區下游加工企業成交佔相當比例，對紓解災情衝擊影響也有所幫助。」

李慧強調，目前，銅鋁鋅等價格仍維持高位運行，行業企業對於大宗商品保供穩價有較強期待，「下一步，國家發改委將密切跟踪監測市場價格走勢、供需形勢變化，繼續向市場投放國家儲備，以緩解行業供需矛盾，引導價格合理回歸。」

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