「高鐵延伸宜蘭」9／25說明！交長：避免花1700億鄉親還不滿意

▲高鐵將延伸宜蘭。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部投入1700億元經費規畫高鐵延伸宜蘭，交通部長王國材表示，目前選址有四個考慮地點，包括宜蘭、四城、縣政中心、羅東，其中宜蘭抗議聲最小，他表示，往往有大型運輸規劃時，地方鄉親都很歡迎，但開始建設可能侵害到少數人土地財產，又會有抗爭意見，因此25日將至宜蘭進行說明會。

交通部長王國材今日臨時在交通部召開記者會，說明高鐵延伸宜蘭計畫。王國材表示，將於25日至宜蘭進行說明會，說明目前考慮的四站優缺點，讓鄉親能徹底了解，他表示，目前仍未定案，否認有大幅變更選址的計畫，也強調「不希望花了1700億還讓宜蘭鄉親不滿意」。

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王國材表示，每個站址都有用地、拆遷等不同課題，說明會上希望能討論出哪些課題是比較容易克服的，研擬對宜蘭最好的方案，加上高鐵不像捷運，不是天天都會使用的交通工具，不需要設在家門口，可透過完整的轉乘系統讓交通更便利。

▲高鐵宜蘭站選址遲遲未定。（圖／記者李毓康攝）

王國材表示，希望能儘速確認站址，若25日說明會沒有共識，則會再擇期二次說明，若確認後就會立即送交鐵道局、行政院審查。若高鐵延伸宜蘭完成後，南港到宜蘭只要17分，也能順利疏通公路壓力。

交通部日前指出，「四城」方案屬於新市鎮開發，可採兩種徵收方式，採一般徵收方式的拆遷量少，如採區段徵收，特定開發區472公頃土地內的居民可以參與開發，有助於新市鎮的發展。

至於「宜蘭」方案和既有的車站共構，周邊已有成熟的商業發展，但拆遷量較大、聯外交通改善困難。交通部將針對兩方案相關單位針對細節深入研究後，再召開會議討論。