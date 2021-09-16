2400億買海空8大防衛系統　政院：分年籌編，不會債留子孫





▲國防部主計局長謝其賢。（圖／翻攝自YouTube／行政院開麥啦-2）



記者黃巈禾／台北報導

行政院院會16日拍板通過國防部所提的「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案，經費上限為2400億元，將購買飛彈系統、防空系統等8個項目。對於外界質疑債留子孫，行政院強調，2400億是分年籌編，一定會讓整個財務健全負擔底下進行，不會債留子孫。

海空戰力提升採購項目包括：岸置反艦飛彈系統、野戰防空系統、陸基防空系統、無人攻擊載具系統、萬劍飛彈系統、雄昇飛彈系統、海軍高效能艦艇，以及海巡艦艇加裝戰時武器系統。

對於財源和債務的問題，國防部主計局長謝其賢16日在行政院會後記者會表示，根據該條例第6條，財源有2部分，一個是移用以前年度歲計剩餘，第二個部份是舉借債務，這兩個財源都是屬於行政院主計總處跟財政部的權責，國防部會配合行政院相關規劃辦理。

至於債務部分，謝其賢指出，根據公共債務法等相關法規規定，對於舉債不管是總額或是各分年的額度，都有嚴謹的規範，國防部會在行政院相關規定執行，不會踰越相關規範。

▲行政院政務委員兼發言人羅秉成。（圖／翻攝自YouTube／行政院開麥啦-2）



行政院政務委員兼發言人羅秉成表示，軍購所需的經費用公務預算也好，用特別預算也好，都是有前例的，特別預算的籌編，國防部的說明很清楚，要依財政據力法等相關規定辦理，財務的負擔等等主計總處都會有所把關，2400億是分年籌編，債務的考量上也好，一定會讓整個財務健全負擔底下進行。

羅秉成指出，這應該是有經過相當的評估才會推出這樣的特別條例，在這個處理底下，不會有債留子孫的問題，國家任何的建設，尤其在軍事建設上面一定要加以強化，相關經費的支持依相關程序辦理。