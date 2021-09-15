快訊／外出注意！10縣市大雨特報　大雷雨轟「雲嘉南高屏」

記者李宜秦／台北報導

受到午後熱對流發展影響，部分縣市出現午後雷陣雨，中央氣象局發布大雨特報，並針對「高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時45分止、針對「南投縣、雲林縣、嘉義縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時45分止。

▲部分縣市出現午後雷雨。（圖／記者李毓康攝）

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氣象局表示，午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今(15)日花蓮、南投、屏東地區及臺中至高雄、宜蘭、臺東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

▲▼氣象局發布大雨特報及大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）

氣象局預報員朱美霖表示，今日受到西南風影響，加上盆地地形，清晨到上午中南部沿海、南投接近山區平地、大台北盆地等降雨較為明顯，彰化時雨量累積達50毫米，南投、台北、基隆也有30毫米。

輕度颱風璨樹已經移動到東海，今明兩日導引氣流不明顯，將會持續在東海滯留打轉，台灣附近風場則仍為西南風，上午天氣炎熱，各地高溫約31到33度，局部地區有34到36度高溫，午後北部、東北部、各地山區要留意明顯午後雷雨及劇烈天氣，入夜後西半部沿海降雨機率也稍微提高，中南部注意斷續降雨。

周五、六起颱風璨樹將併入北方天氣系統，各地上午天氣多雲到晴，午後雷雨的範圍較廣，包括西半部、東北部平地、各地山區將有明顯雷陣雨。周日到下周二太平洋高壓勢力增強，高溫再增1到2度，風場改吹東風，水氣減少，午後雷雨範圍縮小至各地山區。