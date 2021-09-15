快訊／大雷雨狂轟7縣市！暴雨「警戒區域」出爐

▲部分縣市有午後雷雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日午後熱對流發展旺盛，中央氣象局除發布大雨特報外，也陸續針對數個縣市發布大雷雨即時訊息，提醒部分縣市留意短延時強降雨、雷擊強陣風等劇烈天氣。

氣象局針對「花蓮縣、臺東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時45分止、針對「高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時45分止、針對「南投縣、雲林縣、嘉義縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時45分止。

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氣象局預報員朱美霖表示，目前午後雷陣雨正在發展中，各地山區、東半部、恆春半島對流旺盛，須留意劇烈天氣。氣象局指出，午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今(15)日花蓮、南投、屏東地區及臺中至高雄、宜蘭、臺東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

▲▼氣象局發布大雷雨即時訊息、大雨特報。（圖／氣象局）

大雷雨警戒區域

花蓮縣 玉里鎮、瑞穗鄉、富里鄉、萬榮鄉、卓溪鄉

臺東縣 海端鄉

高雄市 茂林區

屏東縣 長治鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉

南投縣 竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、水里鄉

雲林縣 斗六市、古坑鄉、林內鄉

嘉義縣 竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、阿里山鄉