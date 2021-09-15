今增1例本土！桃園20多歲女感染源不明　匡列45名接觸者

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布新增1分本土個案、4例境外移入，無死亡個案。個案為20多歲女性，9月12日出現輕微流鼻涕、頭暈等症狀，9月14日因工作需求篩檢，於今日確診。衛生單位已匡列家庭及工作接觸者45人，均列居家隔離，餘匡列中。衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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指揮官陳時中表示，今日新增4例境外移入個案，為3例男性、1例女性，年齡介於20多歲至50多歲，分別自法國(案16209)、美國(案16210、案16212)、菲律賓 (案16211)入境，入境日期介於8月31日至9月13日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

▲▼0915新增個案、案16128及16129幼兒園群聚關聯圖。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計305萬7142例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含303萬9848例排除)，其中1萬6103例確診，分別為1478例境外移入，1萬4571例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

自2020年起累計839例COVID-19死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。