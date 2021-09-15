莫德納孤兒有解？台大申請第二劑高端混打研究　張上淳曝最新進度

▲高端疫苗，資料照。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

許多人正在等待莫德納疫苗第二劑接種，但疫苗到貨量仍不足，被外界稱莫德納孤兒。台大醫院著手進行莫德納第二劑混打高端的臨床試驗，也被視為解方之一。台大副校長、指揮中心專家小組召集人張上淳受訪表示，確實有該研究計畫，已經通過院內倫理委員會審查，將正式與指揮中心申請，通過後才會收案，目前僅為招募預作準備。

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▲混打高端試驗計畫。（圖／讀者提供）

混打研究由台大感染科醫師謝思民主持，根據招募計畫內容，將收20~70歲，已經接種第一劑莫德納疫苗，間隔達8~12週者，雙盲隨機分配接種高端或第二劑莫德納疫苗。

張上淳接受ETtoday新聞雲記者訪問時證實該計畫，目前進度為通過院內倫理審查，後續會與指揮中心申請。張上淳指出，高端通過緊急授權使用後，開始有相關想法，高端的次單位疫苗和莫德納的mRNA是不同技術平台，同樣是來自於美國國衛院（NIH）的S-2P，理論上身體會製造出同樣蛋白產生抗體，銜接方式合理。

張上淳指出，預計收案分兩組，每一組100人到120人，個案接種完疫苗之後，會於1個月內定期追蹤抽血，最後進行抗體效價評估；至於何時能提供指揮中心作為政策參考，他僅回答越快越好，但還是需要經過收案、接種與追蹤時間。

張上淳也提到，目前國際間雖然有使用同為次單位蛋白技術的諾瓦瓦克斯進行類似研究，但尚未有明確結果。