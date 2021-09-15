休旅車逆闖台64快速道路　 送雞貨車慘遭撞「駕駛嚇到雙腿發抖」

▲賴男開車逆向開上新北環快，並在台64快速道路江子翠匝道上對撞小貨車。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市15日凌晨4時許，一名男子開著休旅車，逆向開上新北環快，還一路接上台64快速道路，在江子翠匝道上對撞一輛小貨車，2車車頭嚴重變形，男子當場被困在休旅車駕駛座內，警消到場協助脫困，並將他送醫救治。警方酒測後，遭撞的小貨車駕駛酒測值0.12mg/l，低於酒駕標準，而肇事男子並無酒駕，警方將依逆向開車開罰，確切事故原因有待調查釐清。

▲地面滿佈車體碎片，警方到場採證並排除事故。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，賴姓男子（39歲）事發時開著深色休旅車，因不明原因逆向開入新北環快，之後在江子翠匝道上，對撞上一輛從台64快速道路17.6K開來的小貨車，2車高速對撞車頭變形，小貨車賴姓駕駛（42歲）雙腿被夾在駕駛座上，自行把腳抽出下車脫困，而肇事的賴男則一度困在休旅車上，痛苦一直哀嚎。

小貨車駕駛表示，當時送完雞肉到八里，準備開回萬華途中，遠遠就看到一輛休旅車逆向從匝道開來，還對自己閃大燈，雖然試著按喇叭示警，但是仍煞不住發生對撞，腳還因此被夾到受傷，下車後因驚嚇雙腿不斷發抖，看到休旅車上有人受困就趕快幫忙報警。

▲警消協助休旅車駕駛送醫，所幸無生命危險。（圖／記者游宗樺攝）

警消獲報到場，協助休旅車上的傷者脫困，送往亞東醫院急救無生命危險。警方已派員到醫院並在現場採證，經酒測後，賴姓小貨車駕駛酒測值為0.12mg/l，低於酒駕標準，而肇事的休旅車駕駛酒測值為0，但他逆向開車，警方將依法開罰，確切事故原因及肇事責任有待調查釐清。