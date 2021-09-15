朱立倫曝2022六都市長佈局 　啟動不信任民進政府投票

▲朱立倫勤赴基層辦黨員說明會。（圖／朱立倫辦公室提供）

文／徐政璿

國民黨歷經2016、2020年大選兩次的滑鐵盧，藍營支持者士氣亟待提升，對於2024如何重返執政，正在競選國民黨主席的朱立倫已經做好準備。若他順利當選主席，計畫打贏2022縣市長大選，特別是六都，因為這六個城市的人口數就佔了台灣的2/3。

為了號召更多年輕世代加入國民黨，曾經擔任國民黨主席的朱立倫在接受《東森新媒體ETtoday》專訪時也說明了「青年儲備主管MA」計畫。他表示，被譽為護國神山的全球晶片龍頭台積電，是國民黨執政時期協助成立的，「年輕人都不知道這點」，他上任後會立即啟動相關行動方案，要讓年輕人理解「國民黨是愛台灣的」。

在凝聚藍營士氣與繼續爭取民意支持的作法上，朱立倫替國民黨在今年接下來的幾個月設定了新戰場，除了持續追出民進黨疫苗、紓困、振興政策的漏洞之外，他上任後要將年底的公投以及罷免林昶佐、陳柏惟案，轉換成對民進黨的不信任投票。

國民黨要走出同溫層

根據《東森新媒體ETtoday》9月份最新10大政治領袖調查顯示，朱立倫排名第8，勝過排名第10的衛福部長陳時中。他坦言，自己離開公職近3年，大家還願意給予肯定，心存感謝。

在這份名單中，藍營地方首長入選的有新北市長侯友宜和台中市長盧秀燕。朱立倫指出，這代表國民黨執政的好，但他訝異民進黨相對人數比較少，因部會首長除了衛福部長陳時外，其他人都未上榜，代表民眾對民進黨甚不滿意。

曾擔任過8年的桃園市長和新北市長，這兩年朱立倫沉潛做公益，他坦言自己在回到校園後，真正找到「社會力」，外界都說年輕人是「天然獨」，他只相信是「天然台」，要如何讓年輕人知道國民黨是愛台灣的很重要。

他舉例，「年輕人都知道台積電吧？」那為何不讓年輕人知道這是國民黨時代創辦的，台積電最早的資金來源，就是行政院國發基金，加上中央投資公司；國民黨以前愛台灣，現在也愛台灣，「民進塑造國民黨出賣台灣」。

朱立倫接著說，「那台灣下一代的護國神山在哪，難道是叫民眾全部去打高端嗎？」他建議執政黨一定要把產業政策結合起來，例如台灣是電動車最大的馬達產地，為什麼不跟節能減碳結合？未來若他上任黨主席，會把氣候變遷議和能源議題納入憲政改革，因為這才是真正的進步議題。

面對民進黨的鴨霸執政，朱立倫建議國民黨從現在起，要走出同溫層，接觸不同團體，例如環保、文化界團體，這些是國民黨潛在支持者，「一定要走出同溫層，這非常重要」。

▲朱立倫獲選政治人物10大領袖。（圖／東森新媒體ETtoday）

2022台北要政治明星、桃園不能空降

「六都佔了台灣人口2/3，非常重要。」在朱立倫的盤算中，新北跟台中一定會守住，而且台北跟桃園非常有機會，尤其桃園是他執政過8年的地方，他有信心擔任黨主席後可以奪回。

朱立倫進一步分析，桃園的特質和台北不一樣，台北需要政治明星，桃園則是以地深耕為主，高雄跟台南要找在地強將，當初韓國瑜選上高雄市長，也是在當地擔任黨部主委，「不能空降，要就要深耕」。

至於國民黨主席江啟臣宣稱2022自己要跳下去選，朱立倫則說，9月25日過後他若勝選黨主席，會找江啟臣好好談一談，但他強調，黨主席本身立場還是要擔任一個總教練的角色，把各地佈局做好最重要。

展望未來青年的培育，朱立倫提出「青年儲備主管MA」的概念，效仿現代企業訓練年輕人，找出青年的專長，包含國防、經濟、社福、環境、性別、外交、媒體、教育、資訊、設計、工程等。

朱立倫說，等2024年國民黨執政，這些青年都會是儲備幹部，可以成為中央政府，或是地方政府和議會的人才庫。

▲國民黨黨主席參選人朱立倫。（圖／記者林敬旻攝）

疫苗全靠國外捐贈 民進黨只剩口罩防疫

「防疫漏洞好多喔。」朱立倫在接受專訪時，衛福部長陳時中正在召開例行防疫記者會。

看著今日確診數出爐，朱立倫感慨，包括3+11政策、普篩、疫苗、紓困等，每一件都做不好，若是國民黨執政，早就被罵翻，一個執政黨為何連最簡單的都做不好，總不會是只靠口罩防疫吧？

朱立倫砲轟，從5月本土疫情大爆發一直到9月，疫苗大部分靠國外捐贈，還有鴻海集團創辦人郭台銘、台積電、慈濟基金會採購，政府自己買的跑到哪裡去了？台灣疫苗覆蓋率仍不及5成，年輕人都沒打到，國外都準備打第三劑，民眾沒辦法接受民進黨的謊言執政。

若疫苗真的不夠，朱立倫誓言，不排除帶領國民黨走上街頭、發動公投，並結合各縣市，準備做好採購3千萬劑的規劃；他強調，民進黨若沒有積極處理疫苗，就走上街頭抗爭到底，且Delta已入侵台灣，若疫情再爆發，又沒有疫苗，民怨會更深。

▲新北前市長朱立倫。（圖／朱辦提供）

勤辦黨員座談話 年底啟動不信任投票

朱立倫近日密集在全國各縣市舉辦黨員座談會，到基層當面溝通未來對於國民黨的規劃，他以桃園經驗為例稱，自己是出了名的有執行力、強硬，他認為國民黨就是要強起來、硬起來、團結起來。

不只親自走訪基層，朱立倫也希望透過社群強化組織。他希望運用社群讓國民黨現代化、扁平化、直接化，並達成「打擊1450假消息」、「傳遞正確資訊」 、「提高成員向心力」三大目標，透過企業思維帶領黨內的組織再造和更新。

「國民黨要隨時做好準備。」朱立倫說，在這一波疫情底下，民進黨政府的防疫政策漏洞百出，國民黨在持續改革的過程中當然也不會忘了監督，他上任後要將年底的公投以及罷免林昶佐、陳柏惟案，轉換成對民進黨的不信任投票。

▼國民黨黨主席參選人朱立倫。（圖／記者林敬旻攝）