「陪酒當坐月子」強逼下海還虐童　惡男友竟讓拿她皮肉錢還債

▲台中兩小姊妹遭虐，單親母坐完月子立刻下海陪酒還債。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

台中去年發生一起虐童案，楊姓娛樂經紀老闆強逼一名剛生下小孩的單親媽小瑄（化名）下海陪酒抵債，「陪酒當坐月子，烈酒當雞酒喝」。他更與同夥也是小瑄現任男友虐童，逼餵安眠藥、菸草、餿水等，遭警方送辦。台中地檢署偵結，依傷害、妨害風化罪嫌起訴楊等2人；至於遭控強制罪與人口眅運防制法部分，則因罪嫌不足不起訴。

回到2020年10月25日，台中何姓服飾配件商在臉書直播，透露23歲的女性友人小瑄（化名）的2歲女兒和剛滿月女嬰，遭從事娛樂經紀並同住的前雇主29歲楊男與同夥凌虐，不僅暴打關陽台，還給小孩餵安眠藥、菸草以及餿水。

小瑄也因為前男友撞壞楊男愛車，負起99萬元債務，遭強逼簽下120萬元本票。她在懷孕8月時就被前雇主逼簽本票，直到生下女嬰後，就被要求下海，以花名「可兒」陪酒抵債，等於是「陪酒當坐月子，烈酒當雞酒喝」。

警方將楊男及其同夥阿傑（化名）逮捕，警詢後依法送辦，另也發現阿傑其實就是小萱的現任男友，同時也是楊男的朋友。

楊男否認犯行，他表示小瑄男友入獄後，小瑄自己主動說要幫忙還債，她1歲、3歲2名幼女就跟他一起住。因為小瑄上班沒辦法照顧小孩，才委託他幫忙照顧，並約定會按月支付房租水電費，並沒有用不當債務約束她。

小瑄前男友出庭說，小瑄在楊旗下是做「基本」的，後來因為她把楊男的車撞爛，欠99萬，他們商量後，決定由小瑄去上班，他在家照顧小孩。

檢察官認為，楊男未對小瑄施以強暴、恐嚇或不當言語對待，甚至她沒去上班或回住處，都只對她說「妳好好休息，小孩我顧著」、「妳留著錢，在外面度假需要錢」、「小孩我有帶去看醫生」，看不出楊有以小孩、債務盤要脅，強迫小瑄不得離去、持續從事性交交易，遂以罪嫌不足，將楊男予以不起訴處分。

但是，楊男媒介小瑄等人坐檯陪酒，性交易。楊還在2020年10月24日晚間，在北屯區住處用嘴巴咬傷小瑄3歲女兒手臂，致被害女童左右前臂瘀血等傷害。楊男被依妨害風化、傷害等罪嫌起訴。

另外，阿傑身為小瑄現任男友，同時也是傳播娛樂公司員工，擔任楊男的助理，協助照顧小瑄2名幼女。去年10月20日，他因2名幼女哭鬧，竟動手打小孩巴掌、捏臉頰，致幼女左臉頰瘀血等傷害，被依傷害罪嫌起訴。

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