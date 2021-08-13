疫情爆發仍被迫接客...泰女連結人數「破千」！淚喊：我想回家

▲泰女來台賣淫，後來疫情爆發，她仍被集團強迫接客，每天如行屍走肉。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市網巡警方11日在知名論壇發現了情色交易訊息，隨即喬裝男客加LINE相約，待女子脫衣沐浴之際，立即亮出證件逮人。女子表示，去年以觀光名義來台接客，到了今年要返鄉之際新冠疫情爆發，泰國尤其嚴重，她逾期居留避風頭，而賣淫集團仍要求她賣淫，她無可奈何持續與人連結，如今總算可回家了。

▲泰女被逮後開心地哭了，她說，「我想回家」。（圖／記者陳雕文攝）

據了解，20多歲的小花（化名）因為家境不好，去年3月間經由姐妹介紹搭機來台賣淫，抵台後先在中正紀念堂拍一張獨照，接著由馬伕開車送到指定民宅賣淫，且一陣子就會換到別的地點進行交易以躲避查緝。

而小花的接客方案為，40分鐘1次性行為的服務收2500元，她可抽1300元，若是1小時2次性愛的服務，則是收3000元，她可抽1600元；小花每天可接待約3名尋芳客，且多數要求1小時的服務方案。

▲泰女身高約155公分，體態纖瘦長相可愛，平均每天可接到3名客人。（圖／記者陳雕文攝）

到了今年5月，台灣疫情爆發後，小花仍持續接客，賣淫時間已超過一年，接客人數粗估超過1千。扣除集團抽成，並都以1小時的服務方案計算，小花一年最多可賺175萬餘元，但她非常厭惡沒完沒了的接客生活，如今被警方逮捕，她追問「我什麼時候可以回泰國？」渴望返鄉的情緒全寫在臉上。

警方製作筆錄後將小花移送新北市專勤隊裁罰並收容，且函送新北地檢署偵辦，並於裁罰後擇期遣返泰國。

▼女子來台掏金，賣淫集團在知名論壇張貼廣告攬客。（圖／記者陳雕文翻攝）