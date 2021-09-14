人妻慘淪性奴！老公不顧兒女在旁想要就硬來　她忍8年崩潰

▲人妻長期遭丈夫家暴、硬上，崩潰訴請離婚，判決結果近日出爐。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／桃園報導

人夫阿建（化名）平時工作不穩定，家計全靠妻子小花（化名）一人在扛，而他只要情緒不穩，就會亂摔東西、飆罵髒話，甚至將小花當成性奴，強迫對方發生性行為，讓小花崩潰帶著小孩搬離家中，但他仍不肯罷手，屢屢登門騷擾，小花忍無可忍訴請離婚獲准。

小花主張，與阿建結婚8年，但阿建卻一直沒有穩定的工作，家計全靠她在扛，還得扶養3名子女，直到2018年間，她意外發現阿建吸毒，警察也曾上門找人，而阿建也因毒品案件被緩起訴處分。

小花提到，阿建經常對她家暴，情緒一來就會摔東西、飆罵髒話，還逼她發生性行為，她忍無可忍帶著小孩在外租屋，但沒想到阿建卻還是不肯放過她，多次上門騷擾，還當著兒女的面逼性交，只要拒絕就會被暴打，讓她心寒決定訴請離婚。

法官審理時勘驗小花所提的對話紀錄發現，阿建多次傳訊恐嚇，內容提及，「現在起你家跟我是敵人，你太小看我的脾氣個性了」、「當一個人什麼都沒有的時候，等看會發生什麼事，要玩就玩大一點，人只有生死」等。另外，法院開庭時，阿建也未出庭，也未提出書狀爭執，顯見主觀上已無維繫婚姻的意願，最終判准離婚。