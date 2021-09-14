藥局櫃台下藏針孔！女店員「內衣風光」全被拍　他錄2個月才露餡

▲吳男偷拍女員工。（圖／示意圖，與本文當事人無關／pakutaso）

記者林昱萱／高雄報導

高雄一名吳姓男子日前在某賣場的藥局櫃台下，偷偷裝設針孔攝影機，以此偷拍女員工的內衣、胸部等畫面，誇張的行徑直到主管察覺有異後報警才曝光。對此，高雄地院審理後，依法判吳男拘役25日，得易科罰金。

判決指出，吳男基於無故竊錄他人身體隱私部位之犯意，於3月底到5月中旬時，在某間賣場的藥局內櫃台下，裝設具有錄影功能的密錄鏡頭2組，並刻意將鏡頭藏在內側較為隱密的地方，趁該店不知情的女員工在櫃台工作彎腰之際，由上往下的角度偷拍對方上衣內胸部、乳溝、內衣等隱私部位之畫面，之後還將錄得的影像儲存在手機記憶卡內。

整起事件直到該店安全課主管於5月中旬察覺異狀，趕忙報警處理後才讓全案曝光。對此，吳男被捕後對於犯行坦承不諱，且又有證人之證述、現場蒐證照片、手機記憶卡內的竊錄檔案等足以佐證，因此其犯嫌堪以認定。對此，法官認為，吳男的行徑不僅侵害受害者的個人隱私、自主權，並造成對方精神上痛苦、不安，所為實質非難。

法官審酌，吳男犯案後坦承犯行，態度尚非不佳，考量其大學畢業之教育程度、從事服務業、家庭經濟狀況，在此之前尚無其他犯罪紀錄等一切情狀之後，依犯竊錄身體隱私部位罪，判處他拘役25日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。