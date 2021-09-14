五連霸議員加入民眾黨　高虹安：貨真價實的「白色力量」

▲高虹安（左）與張雪如（右） 。（圖／翻攝自高虹安臉書）

記者呂晏慈／台北報導

曾為國民黨籍的彰化縣5連霸議員張雪如近期悄悄加入民眾黨，引發政壇關注。台灣民眾黨立委高虹安14日透過臉書貼出兩人合影照片說，2018年她與台灣民眾黨主席柯文哲合掛看板，是貨真價實的「白色力量」，很感謝彰化能有張雪如加入一起並肩同行；張雪如則透過新聞稿表示，她已經加入台灣民眾黨，將在「快樂天堂基金會」成立且穩定之後，才會正式投入黨部運作與黨務工作。

高虹安表示，張雪如的座右銘是「愛就是在別人身上看見自己的責任」，張雪如已經連任5屆議員 了，只有第3次參選短暫加入國民黨，其餘都以無黨籍參選，媒體報導用「挖牆角」其實並不精確，2018年她與柯文哲合掛看板，是貨真價實的「白色力量」，張雪如選舉票數能逐屆增加，靠的是紮實的選民服務，贏得民眾的認同，這跟民眾黨以民為本的政治理念是一樣的。

高虹安說，張雪如長期投身婦女、兒少保護，第一次跟她見面時就深深感受到她對弱勢的關懷，之後兩人一起捐贈防疫物資給醫療院所，當她跟自己說「願意加入我們團隊一起努力」的時候，真的非常開心，中彰投是自己甫加入民眾黨就被賦予的責任區，很感謝彰化能有張雪如加入一起並肩同行。

高虹安表示，昨晚媒體報導後，有一些無聊人士號召網軍出征張雪如，想這些粗暴的言論大可不必，認真替人民服務才能贏得認同，目前彰化縣黨部尚在籌備中，成立後歡迎大家一起來泡茶聊天。

張雪如也透過新聞稿表示，她確實已經加入台灣民眾黨，但是，因為她與一群有錢出錢、有力出力的社會志工，積極籌辦的「快樂天堂基金會」，即將在10月2日成立，這是一個幫助受虐婦女、兒童，最重要的工作是「孤寡清貧善終計畫」，她20年來最大的心願與志業，就是協助無力殮葬的家庭的善終服務，基金會的成立是她目前的第一要務。

張雪如透露，因為柯文哲兩度親自與自己見面深談，高虹安也3度見面深談，不僅讓她看到民眾黨想要改變台灣、讓台灣更好，也讓她看到民眾黨積極從事公益的理念與自己相同，希望能與民眾黨結合推展至全台，因此，在「快樂天堂基金會」成立且穩定之後，雪如才會正式投入黨部運作與黨務工作。