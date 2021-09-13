　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

颱風天「雙手狂划」700元橡皮艇登台　中國偷渡客闖關金門遭逮

中國一名薛姓男子日前划相皮艇抵達金門，被金門岸巡隊逮捕並依法辦理。（金門岸巡隊提供）

圖文／鏡週刊

台灣日前迎來中颱璨樹，雖然目前已解除颱風警報，不過昨（12）日璨樹的威力仍讓半個台灣都陷入豪雨之中。怎料中國竟有一名薛姓偷渡客趁亂划著橡皮艇登台，成功闖關金門後遭到金門岸巡隊逮補，神奇的是，薛男划的橡皮艇在淘寶上售價僅要價168元人民幣（約新台幣723元），且他還是「以手當槳」徒手划船而來。

金門昨日逮補一名薛姓中國偷渡客，以雙手當槳、划著無動力的橡皮艇，從廈門市會展中心一帶下海後，花費約6小時的時間，穿越廈門至小金門直線距離約4,000公尺的水域，抵達小金門即烈嶼鄉埔頭、昔日國軍曾駐守的L36紅土溝據點上岸。

薛男划得橡皮艇，在淘寶上售價僅要新台幣723元。（金門岸巡隊提供）

據悉，薛男聲稱是在網路購買橡皮艇後，因嚮往台灣的民主自由而投奔，其身上帶著一個寶藍色的背包，內有證件、簡單衣物和人民幣4,000元（約新台幣17,172元）；不過金門岸巡隊人員對於颱風天冒險偷渡的人也不敢大意，懷疑其偷渡動機並不單純，逮補薛男後先是通報金門縣衛生局進行PCR採檢所幸為陰性，隔離14天後將依法送辦。

薛男先是被金門岸巡隊送往篩檢，所幸PCR檢測結果為陰性。（金門岸巡隊提供）

更狂的是，薛男不僅徒手當槳，據查其乘坐的橡皮艇全長198公分，艇寬117公分，在淘寶網站上含塑膠划槳、防水手機袋等全配僅要價新台幣723元；而事實上，近來台灣頻繁有乘坐橡皮艇的中國偷渡客闖關來台，光是金門加上薛男的案件1個月內就已經累計4起，因此也更令人起疑這些偷渡客如此輕易登台是否有其他背後的原因。


更多鏡週刊報導
【上將捲共諜案4】淘寶橡皮艇突破台海防　美智庫示警共軍鎖定台中港
「讓學生先打疫苗有望為他國效仿」　謝長廷曝日本再捐台疫苗可能性
趙少康兼媒體職卻組「戰鬥藍」　黃國昌籲：辭去中廣及TVBS職位

►中秋節別忘了買這個

ET快訊
快訊／士林驚傳火燒車　女慘成焦屍
烤肉最地獄食材　網一致點名它「自己帶來自己吃完」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

30歲消防隊員救災訓練溺斃　姊醫院含淚道別：謝謝你願意當我弟弟

颱風天「雙手狂划」700元橡皮艇登台　中國偷渡客闖關金門遭逮

快訊／士林紙廠旁驚見火燒車　1女子已成焦屍躺臥右後座

學不乖被自己人檢舉！高雄警「踢案」到派出所　差9天逃重懲

陳水扁台南家門「可疑包裹」真相曝光！紙袋有2物品　警追神秘人

自稱被圍毆！北市屁孩揪團復仇　中山警局外白目狂挑釁…秒被逮

快訊／陳水扁家門外被放可疑包裹　陳致中還原經過！急報警處理

南投仁愛5.6地震　潛立方2500噸深水池「89秒狂搖」影片曝光

快訊／北市中山區傳墜樓！20歲女「躺路中央」行人驚嚇報案

獨／打完高端連衝3次急診！42歲客運司機頻喊累　宿舍休息猝死

吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」

關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

國王的泡麵？全新拆開竟「沒有麵」剩調味包...客服：蟲蟲入侵吃掉了

確定不是狗？三花貓短腿狂奔XD　超大力氣拖奴才：到底是誰被遛

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

環保葬前必知！不是想葬哪就葬哪　夢親人托夢反悔...「骨灰已撈不回」

要去哪？郵務車「360度繞圈迴轉」 無辜騎士被撞...網傻：校正回歸

泰國人夫「木牆藏鈔票」遭妻抓包　心碎開挖...2萬7私房錢全繳交

30歲消防隊員救災訓練溺斃　姊醫院含淚道別：謝謝你願意當我弟弟

颱風天「雙手狂划」700元橡皮艇登台　中國偷渡客闖關金門遭逮

快訊／士林紙廠旁驚見火燒車　1女子已成焦屍躺臥右後座

學不乖被自己人檢舉！高雄警「踢案」到派出所　差9天逃重懲

陳水扁台南家門「可疑包裹」真相曝光！紙袋有2物品　警追神秘人

自稱被圍毆！北市屁孩揪團復仇　中山警局外白目狂挑釁…秒被逮

快訊／陳水扁家門外被放可疑包裹　陳致中還原經過！急報警處理

南投仁愛5.6地震　潛立方2500噸深水池「89秒狂搖」影片曝光

快訊／北市中山區傳墜樓！20歲女「躺路中央」行人驚嚇報案

獨／打完高端連衝3次急診！42歲客運司機頻喊累　宿舍休息猝死

機車族躲太陽一起擠陰影處　他PO文求問「怎麼檢舉」被網狂酸

塔利班硬起來捍衛「在美阿富汗資產」　採取一切法律行動爭取解凍

「廣告費最貴韓星」排行公開　宋慧喬擠不進前10、冠軍整年就賺15億

30歲消防隊員救災訓練溺斃　姊醫院含淚道別：謝謝你願意當我弟弟

台產吃百萬罰單！　理賠糾紛3缺失

《尚氣》致敬經典華語電影　以親情為主軸交出一部新漫威傑作

黃崇哲／應付通膨這個「舊症頭」要找新藥方

莊春發／Facebook壟斷案　關鍵在「市場範圍」認定

毒品大哥入監...女友淚別不捨　30天後沒穿內衣甜睡男友小弟

社會熱門新聞

眼眶泛紅跟媽媽說再見　土城資優生墜樓亡

獨／打完高端連衝3次急診　42歲客運司機猝死宿舍

最後身影曝！新竹母「遭26歲兒分屍4袋」

士林紙廠驚見火燒車　1女子已成焦屍

南投5.6地震　潛立方深水池狂搖

即／北市中山區傳墜樓　20歲女躺路中央

資優少年墜樓亡　父母殯儀館崩潰認屍

彰化千萬「凶宅」2折法拍！詢問度破表

23歲賓士背殺妹撞噴機車　掉出整箱沖天炮

高雄警「踢案」到派出所　差9天逃重懲

「遠端打卡」接送小孩被抓包　群創副理丟飯碗

女教練當小三吸到體力虛脫！人夫爽喊：想在奶上翻滾

「不會痛…滿舒服！」16歲的她遭表哥性侵

陳水扁台南家門「可疑包裹」真相曝光　竟裝2物品

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

眼眶泛紅跟媽媽說再見　土城資優生墜樓亡

新生手冊挨酸「瞧不起交大？」　陽明學生會道歉了

直擊／李炳輝菜市場復工賣唱　殘障補助遭取消「日賺500」妻嘆：好可憐

11家銀行放大「五倍券」！這幾家是十倍券　優惠大盤整

獨／打完高端連衝3次急診　42歲客運司機猝死宿舍

她腰痠拖到腎爛！醫一插…「抹茶牛奶狂流」看傻

最後身影曝！新竹母「遭26歲兒分屍4袋」

士林紙廠驚見火燒車　1女子已成焦屍

失智翁走丟下山驚現鬼腳！詭異照網瘋傳

鄧佳華不離職了！合體連千毅直播

小吳整人「集體退好友IG追蹤」！　網怒指霸凌

BY2妹Yumi爆「熱戀28歲男星」！

網紅揭「澳洲工地薪水」　近台灣上班族4倍！

電風扇冷氣「別猛吹這6部位」！專家警告：恐拉肚子

南投5.6地震　潛立方深水池狂搖

更多

最夯影音

更多
吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」

吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」
關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

國王的泡麵？全新拆開竟「沒有麵」剩調味包...客服：蟲蟲入侵吃掉了

國王的泡麵？全新拆開竟「沒有麵」剩調味包...客服：蟲蟲入侵吃掉了

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面