颱風天「雙手狂划」700元橡皮艇登台　中國偷渡客闖關金門遭逮

圖文／鏡週刊

台灣日前迎來中颱璨樹，雖然目前已解除颱風警報，不過昨（12）日璨樹的威力仍讓半個台灣都陷入豪雨之中。怎料中國竟有一名薛姓偷渡客趁亂划著橡皮艇登台，成功闖關金門後遭到金門岸巡隊逮補，神奇的是，薛男划的橡皮艇在淘寶上售價僅要價168元人民幣（約新台幣723元），且他還是「以手當槳」徒手划船而來。

金門昨日逮補一名薛姓中國偷渡客，以雙手當槳、划著無動力的橡皮艇，從廈門市會展中心一帶下海後，花費約6小時的時間，穿越廈門至小金門直線距離約4,000公尺的水域，抵達小金門即烈嶼鄉埔頭、昔日國軍曾駐守的L36紅土溝據點上岸。

據悉，薛男聲稱是在網路購買橡皮艇後，因嚮往台灣的民主自由而投奔，其身上帶著一個寶藍色的背包，內有證件、簡單衣物和人民幣4,000元（約新台幣17,172元）；不過金門岸巡隊人員對於颱風天冒險偷渡的人也不敢大意，懷疑其偷渡動機並不單純，逮補薛男後先是通報金門縣衛生局進行PCR採檢所幸為陰性，隔離14天後將依法送辦。

更狂的是，薛男不僅徒手當槳，據查其乘坐的橡皮艇全長198公分，艇寬117公分，在淘寶網站上含塑膠划槳、防水手機袋等全配僅要價新台幣723元；而事實上，近來台灣頻繁有乘坐橡皮艇的中國偷渡客闖關來台，光是金門加上薛男的案件1個月內就已經累計4起，因此也更令人起疑這些偷渡客如此輕易登台是否有其他背後的原因。



更多鏡週刊報導

【上將捲共諜案4】淘寶橡皮艇突破台海防 美智庫示警共軍鎖定台中港

「讓學生先打疫苗有望為他國效仿」 謝長廷曝日本再捐台疫苗可能性

趙少康兼媒體職卻組「戰鬥藍」 黃國昌籲：辭去中廣及TVBS職位