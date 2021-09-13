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大園農會青埔「社區小舖」年創千萬業績　鄭文燦稱許是典範

▲大園農會青埔社區小農小舖、年創千萬業績

▲鄭文燦視察大園農會青埔辦事處「社區小舖」，行銷青農蔬菜。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「社區小舖」營業面積不大，因善用網路銷售，年營業額創千萬！桃園市長鄭文燦13日專程前往大園農會青埔辦事處，視察該處設置二年多的「社區小舖」，對於小舖利用Line群，每天貼出當天到貨的新鮮農特產品，讓社區民眾線上採購，當晚取貨，行銷在地、當季的農產品，去年營業額達1,360萬，稱許是各農會銷售農特產的典範。

▲大園農會青埔社區小農小舖、年創千萬業績

▲大園農特產地瓜，相當受歡迎。（圖／記者楊淑媛攝）

鄭市長說，大園區農會青埔辦事處於2018年成立，是青埔地區第一家金融機構，農會也在辦事處內特別設置了社區小舖，除了販賣大園區的小農生產農特產品，還有其他農會的農特產品，可以說是最在地、當季的農特產品。鄭市長也大方充當銷售達人，行銷小舖內小農寄賣的地瓜、蔬菜、蓮耦農特產，希望民眾多到小舖來消費。▲大園農會青埔社區小農小舖、年創千萬業績

▲大園農會總幹事呂理標(右三)、青埔辦事處主任黃寶英(右二)，向農業局長郭承泉(左一)解說，如何善用網路行銷在地農特產品。（圖／記者楊淑媛攝）

對於，青埔辦事處的社區小舖利用網路，每天由同仁貼出當天到貨的各種的新鮮農特產品，讓群內的社區民眾線上採購，當晚取貨，產品都是物超所值；而去年單單這個營業面積不大的社區小舖，營業額就達1360萬，營業額可說是相當高！鄭市長認為，今年因為有疫情，使用網購的方式增加了，相信營業額可能更高。

鄭市長表示，桃園市13區農會目前有3個社區小舖，市府還會繼續推動這個政策，希望農業局和大園區農會一起努力，把社區小舖成為桃園的特點。包括市府農業局長郭承泉、大園農會總幹事呂理標、常務監事游象河、監事呂懋松、大園農會青埔辦事處主任黃寶英等到場陪同視察，另外，大園農會理事長游智健因有要事未到場。

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