麥當勞推全新香蕉巧克力「雙餡派」　2款松露蕈菇堡限期回歸

▲麥當勞首度推全新香蕉巧克力「雙餡派」、2款松露蕈菇堡限期回歸。（圖／IG @kelly_foodlife 提供）

記者林育綾／綜合報導

網友敲碗期待已久！在國外麥當勞爆紅的「雙餡派」如今也在台灣麥當勞推出，香濃的「香蕉X巧克力」內餡，一次可吃到雙重風味，9/15至10/19期間限定開賣；同時廣受好評的「松露蕈菇安格斯黑牛堡」、「松露蕈菇嫩煎鷄腿堡」也限期回歸！

▲麥當勞2款松露蕈菇堡限期回歸。（圖／台灣麥當勞提供）

台灣麥當勞表示，自2018將「松露油」入堡後廣受好評，回購率高達85%，如今「松露蕈菇安格斯黑牛堡」、「松露蕈菇嫩煎鷄腿堡」再度回歸，今年秋天9/15至10/19期間限定供應，售完為止。以特選4盎司紐澳安格斯黑牛、嫩煎鷄腿排，交疊熱炒磨菇及洋蔥，紅酒熬煮再以松露油入醬，最後蓋上富有奶油與小麥香氣的熱烤布里歐麵包之前，放上一片遇熱融化的香濃切達起司，大口咬下，肉香、松露香、奶香在鼻腔中交織。

▲麥當勞首度推全新香蕉巧克力「雙餡派」。（圖／台灣麥當勞提供）



而在國外麥當勞引爆熱潮的「雙餡派」也首度登陸台灣，香蕉與巧克力雙餡，同樣在9/15至10/19期間限定開賣，巧克力風味的酥脆派皮，讓甜點控忍不住一口接一口，單點價45元。

摩斯漢堡新品

▲摩斯漢堡與日本知名品牌「獺祭」聯名合作，推出首款甜點系「粉紅米漢堡」。（圖／業者提供）

摩斯漢堡與日本知名品牌「獺祭」聯名合作，推出4款限量新品，其中首次推出甜點系「粉紅米漢堡」蜜芋紅豆珍珠堡，吸引不少粉絲關注；另有御品白燒鰻珍珠堡、特上牛排珍珠堡，夾入超厚的鰻魚、牛排，讓人食指大動。

▲摩斯漢堡新品「御品白燒鰻珍珠堡」、「特上牛排珍珠堡」，夾入整片超厚鰻魚、牛排。（圖／記者林育綾攝）