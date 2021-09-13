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好姐妹陪住飯店！噁男偷拍洗澡　下秒傳送又收回…她快手截圖崩潰

▲桃園市胡姓男大生去年10月間在中壢區租屋處發現同棟女大生洗澡，竟潛入浴室持手機偷拍，還來不急觀看被發現後秒刪影像，事後被依妨害秘密罪嫌提告。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲噁男偷拍好姐妹洗澡，被對方發現後一狀告上法院。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳韻如／台北報導

男子阿哲（化名）到台北探望友人，結束後便找了「好姐妹」小君（化名）一同到飯店過夜，但沒想到，他卻偷拍對方洗澡，事後2人因故發生爭執，他竟將偷拍的照片傳送給小君，但卻又立刻收回。所幸小君手快截圖，並到警局報警，全案才因此曝光。然而，雙方事後達成和解，小君也同意撤告，法官於是判決公訴不受理。

判決書指出，阿哲2019年8月31日到台北探望朋友，結束後他想到從小一起長大的「好姐妹」小君也在台北，於是詢問是否能借宿在對方租屋處，但遭到拒絕，他於是央求小君陪他到飯店過夜，而小君也不疑有他的答應。

豈料，當2人入住飯店後，阿哲竟偷偷在浴室內的置物架上放了一台小型攝影機，還用衣物覆蓋，並開啟錄影功能，偷拍下小君洗澡的私密畫面。直到2021年2月間，2人因故發生爭執，他竟用line多次傳送該偷拍照給小君，但卻又立刻收回。所幸小君手快截圖，並到警局報案，全案才因此曝光。

阿宏到案後坦承犯行，事後也被依法起訴，不過他在被起訴後當庭與小君達成和解，並也履行部分調解條件，最終獲得小君諒解，並同意撤告，法院最後判決公訴不受理。

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