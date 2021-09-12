懷疑胞妹在食物「加料」　油漆工持西瓜刀砍殺！妹甥都受傷

▲林姓男子因懷疑胞妹長期在食物「加料」害他，憤持西瓜刀衝胞妹家砍她雙腿，被台南市警三分局警方逮捕，深入偵辦釐清案情中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南44歲林姓油漆工，因懷疑胞妹林女常在食物中「加料」害他，11日清晨5時20分許，在媽祖宮二街住家客廳與胞妹林女發生口角後，憤而持西瓜刀砍傷林女雙腿，連勸阻的林嫌母親及林女兒子都被刀子劃傷，林女經送奇美醫院救治倖免於難，警方偵訊後除依傷害罪嫌送辦外，並為被害人申請家暴保護令。

據了解，9月11日清晨5時21分，台南市安南區媽祖宮二街發生1起母子吵架人案，三分局警方據報馬上派員趕赴現場，發現44歲林姓男子，在清晨5時10許在媽祖宮二街住處客廳與43歲林姓胞妹發生口角，憤而持西瓜刀砍傷林女雙腿，聞林女呼救聲前來勸阻的林嫌母親、林女的兒子郭男，也遭西瓜刀劃傷手指，林女及林女兒子郭男被消防局救護人員以救護車送奇美醫院急救，林女倖免於難，目前住院治療中，郭男尚無大礙。警方現場將林嫌以現行犯逮捕，帶回派出所偵辦，並由偵查隊前往現場勘查採證。

據警方調查，林嫌過去和家人相處不睦，雖然和母親及妹妹住在老家，但兩家相鄰，林嫌與胞妹經常發生口角糾紛，林嫌因懷疑胞妹林女常在家中食物填加不明物品「加料」要害他，林嫌先於8日下午5時許，至土城1家五金行購買西瓜刀返家欲對胞妹林女不利，11日清晨5時10分許，先在媽祖宮二街住家客廳，先與胞妹林女發生口角，憤而持西瓜刀砍傷林女大腿，林女經奇美醫院醫療團隊搶救倖免於難。林嫌家人表示，林嫌雖行為怪異，但沒有就醫紀錄。全案偵訊後依傷害罪嫌送辦，並為林女家屬申請家暴保護令。市警三分局呼籲，如家屬有類似家庭傷害暴力情事，應尋求衛生醫療及社政單位協助處理以避免憾事發生！

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