璨樹襲台「台東3鄉1587戶停電」！台電人員緊急搶修

▲台東縣三個鄉停電，台電人員搶修。（圖／記者楊漢聲翻攝）
記者楊漢聲、陳羿妏／台東報導
中颱璨樹來襲，各地從昨晚到今（12日）上午風雨不斷，連帶影響供電狀況。據了解，台東縣部分地區出現也停電情形，截至上午9時20分停電區域為蘭嶼鄉、東河鄉以及長濱鄉，共1587戶，台電預計今日搶修完畢。
台電指出，天亮後即動員全力搶修，目前已經由今日稍早的3339戶降為1594戶，截至上午9時20分，停電區域為蘭嶼鄉770戶、東河鄉712戶、長濱鄉105戶，預計今日全部搶修復電。
▲台東縣三個鄉停電，台電人員搶修。（圖／記者楊漢聲翻攝）
記者楊漢聲、陳羿妏／台東報導
中颱璨樹來襲，各地從昨晚到今（12日）上午風雨不斷，連帶影響供電狀況。據了解，台東縣部分地區出現也停電情形，截至上午9時20分停電區域為蘭嶼鄉、東河鄉以及長濱鄉，共1587戶，台電預計今日搶修完畢。
台電指出，天亮後即動員全力搶修，目前已經由今日稍早的3339戶降為1594戶，截至上午9時20分，停電區域為蘭嶼鄉770戶、東河鄉712戶、長濱鄉105戶，預計今日全部搶修復電。
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