璨樹來襲！北市何時恢復外送？　柯文哲：各平台自行判斷

▲柯文哲主持璨樹颱風災害應變中心第三次工作會報。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

璨樹颱風來襲，北北基11日共同宣布，12日停班停課，台北市長柯文哲也提及，因為12日中午後風雨會變大，所以外送平台於12時以後不准再送。針對外送何時能恢復？柯文哲說，由每個外送平台自行判斷。

柯文哲12日主持璨樹颱風災害應變中心第3次工作會報，針對12日上午風雨沒有很大，決定停班課是否失策？柯文哲回應，本來就是預測風雨於中午後慢慢增加，大概在12日中午到13日凌晨這段時間，而目前北北基放假盡量不要放半天，因為以前曾被罵翻過，所以原則上放假以天為單位。

柯文哲提及，北北基是生活圈，像是貢寮風雨很大，但林口泰山沒有事，不過為了整體區域考量，就互相配合和妥協；且今日是週日，本來放假就比較寬鬆，倘若今日是上班日就要想很久，但因為碰上週日，就沒那麼嚴。

關於11日宣布，中午過後不准外送，柯文哲回應，「我們本來就沒叫你早上8時不准外送！」之後外送平台、共享運具等颱風天管制方法，未來會重新檢討一次，訂出比較明確規定。

至於外送要停多久？柯文哲說，每個外送平台要有風險管理，北市府只能說何時起不准，但何時恢復外送，這應由外送平台自行判斷，安全第一。

台北市政府發言人陳智菡表示，北市颱風災情統計，截至目前共43件，包括路樹傾倒、建物輕微受損居多，請民眾在風雨尚未增強前，趕快做好防颱準備。