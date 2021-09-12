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她搭電梯被別人小孩吐一身　家長保證賠衣服「一看價格卻落跑！」

▲▼她搭電梯被別人小孩吐一身　家長保證賠衣服「一看價格卻落跑！」。（圖／翻攝浙江電視台）

▲女子被後面的女童吐了一身。（圖／翻攝浙江電視台）

記者蔡紹堅／綜合報導

浙江杭州一名女子日前跟朋友去逛百貨公司，搭乘電梯時，旁邊一名女童突然吐了，嘔吐物全都噴在她身上。更扯的是，女童的父親當下主動表示願賠償一套新衣，但後來看見衣服的價格後，竟直接落跑，還將女子的電話號碼封鎖。

從百貨公司的監視畫面可以發現，女子搭乘電梯時，是在中間的位置，後面有一名父親抱著一個女童，女童轉頭的過程中，突然就吐了，而且嘔吐物全噴到了女子的身上。

根據《浙江電視台》報導，女子表示，她當天穿的是連衣裙，袖子、背後、腿部，以及鞋子、襪子全都沾滿了嘔吐物，「非常噁心，非常臭，我被吐之後的兩三天內，都還感覺聞得到那股臭味。」

▼女子的連身裙沾到大片嘔吐物。（圖／翻攝浙江電視台）

▲▼她搭電梯被別人小孩吐一身　家長保證賠衣服「一看價格卻落跑！」。（圖／翻攝浙江電視台）

女子指出，當時女童的父親主動說，願意幫她重新買一套衣服換上，於是，她就在廁所等待，請朋友幫忙到商場購買衣服，「我們也是為他考慮的，畢竟孩子不是故意的，就想隨便買一身衣服換下來，當時鞋子也是沾到了，但鞋子畢竟不是貼身衣物，所以我們只買了襯衫、牛仔褲、襪子，都是在優衣庫買的，一共527元（約2270元新台幣）。」

女子提到，自己當時穿著的連衣裙、鞋子差不多是300元（約1300元新台幣），所以朋友幫忙買衣服時，也是照這個價格買，但衣服買好之後，那名父親卻離開了，「他說要帶女兒看病，就先走了，只留下了一個電話號碼，打電話找他付錢，他就讓我們先付，說之後會再給我們錢，然後又說自己在開車，就把電話掛了，後來到了晚上，才發現我的電話已經被封鎖，再也聯繫不上他了！」

女子認為，對方一開始主動說要幫忙買一套替換衣服，後來卻一走了之，這樣的態度非常過分，「我去報了警，警方告訴我們，對方不承認說過要賠償這件事情，還說我們買的衣服太貴了，不願意繼續解決這件事情！」

▼女子的鞋子上也都是嘔吐物。（圖／翻攝浙江電視台）

▲▼她搭電梯被別人小孩吐一身　家長保證賠衣服「一看價格卻落跑！」。（圖／翻攝浙江電視台）

《浙江電視台》也找到了女童的父親，他表示，是女子沒有把事情說清楚，一直再騷擾他，他沒有說過要幫忙買一身衣服，當晚就給了100元讓女子去洗衣服。

女子證實，對方的確有用支付寶給了100元，讓她去洗衣服，但她並不接受這個解決方案，而且洗衣店也不願意清洗沾有嘔吐物的衣服，「這樣的衣服我怎麼清洗？吐成這樣，現場就不管我了，好幾個小時後，說讓我去洗一下，當時我被吐了一身，沒買新衣服來換的話，怎麼有辦法離開商場？」

女子的朋友也說，「對方的確有說要出錢，讓我們去買衣服，沒有提到價格，我們就去買了。」

女子強調，對方如果不肯好好解決這件事情，她會走法律途徑，「衣服的錢其實無所謂，我氣憤的是他對這件事情的態度，我會通過法院對他進行起訴，如果這次不了了之，他以後還會做這種事情，不守誠信、不負責任的做法。」

▼洗衣店不願意清洗沾染嘔吐物的衣服。（圖／翻攝浙江電視台）

▲▼她搭電梯被別人小孩吐一身　家長保證賠衣服「一看價格卻落跑！」。（圖／翻攝浙江電視台）

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