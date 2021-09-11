上兵沉迷「線上博弈」營區大打出手　錢莊業者爆：軍人生意最好做

圖文／鏡週刊

近來軍方不斷出包，遭外界質疑軍紀渙散，國防部屢屢將毒與賭視為宣導的重點項目，但依舊頻傳軍人違紀事件，如今甚至還有因為線上博奕而在營區內大打出手的鬧劇。

陸軍航空第602旅戰搜做戰隊一名黃姓上兵，因沉迷於線上賭博軟體，與另一名林姓上兵有債務糾紛，竟在部隊的寢室內，徒手毆打林男，造成林男門牙斷裂、臉鼻都有外傷。

整起事件發生後，檢察官依傷害罪提起公訴，林男雖於審理階段撤回告訴，但從判決書內，卻還原整起事件的全貌，甚至提到，黃姓上兵與林男曾向地下錢莊業者借款而積欠多筆款項，彼此間也發生多次體罰、口角及肢體衝突。除了線上博奕外，還牽扯高利貸業者觸手伸進國軍內，令外界相當擔憂，國軍的螺絲是否真的鬆了？

有錢莊業者私下向本刊透露：「軍人的案子最好做，薪水固定，也很難跑帳，只要掌握好退伍時間，借錢給他們是最穩當的，只要逾期未還，去營區向他們長官告狀就可以解決，大家都當過兵，軍方都是大事化小、小事化無，所以有很多同業專接軍人的案件。」

本刊調查，國防部在2014年就以「重要命令」的軍紀通報，傳遞給各級單位加強宣導防治賭博，2019年7月國防部還以幽默插畫，向國軍官兵宣導線上博奕的危害，但顯然未見成效，也無法有效嚇阻「軍中賭博文化」，此次陸軍航空部隊軍人，因賭博與高利貸糾紛，進而演變在營區內大打出手，更是狠狠的打臉國防部的法治教育，根本是完全失敗。

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