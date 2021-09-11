　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

上兵沉迷「線上博弈」營區大打出手　錢莊業者爆：軍人生意最好做

上兵沉迷線上博弈還為債務毆人　錢莊業者爆「軍人生意最好做」

圖文／鏡週刊

近來軍方不斷出包，遭外界質疑軍紀渙散，國防部屢屢將毒與賭視為宣導的重點項目，但依舊頻傳軍人違紀事件，如今甚至還有因為線上博奕而在營區內大打出手的鬧劇。

陸軍航空第602旅戰搜做戰隊一名黃姓上兵，因沉迷於線上賭博軟體，與另一名林姓上兵有債務糾紛，竟在部隊的寢室內，徒手毆打林男，造成林男門牙斷裂、臉鼻都有外傷。

整起事件發生後，檢察官依傷害罪提起公訴，林男雖於審理階段撤回告訴，但從判決書內，卻還原整起事件的全貌，甚至提到，黃姓上兵與林男曾向地下錢莊業者借款而積欠多筆款項，彼此間也發生多次體罰、口角及肢體衝突。除了線上博奕外，還牽扯高利貸業者觸手伸進國軍內，令外界相當擔憂，國軍的螺絲是否真的鬆了？

上兵沉迷線上博弈還為債務毆人　錢莊業者爆「軍人生意最好做」

 

有錢莊業者私下向本刊透露：「軍人的案子最好做，薪水固定，也很難跑帳，只要掌握好退伍時間，借錢給他們是最穩當的，只要逾期未還，去營區向他們長官告狀就可以解決，大家都當過兵，軍方都是大事化小、小事化無，所以有很多同業專接軍人的案件。」

本刊調查，國防部在2014年就以「重要命令」的軍紀通報，傳遞給各級單位加強宣導防治賭博，2019年7月國防部還以幽默插畫，向國軍官兵宣導線上博奕的危害，但顯然未見成效，也無法有效嚇阻「軍中賭博文化」，此次陸軍航空部隊軍人，因賭博與高利貸糾紛，進而演變在營區內大打出手，更是狠狠的打臉國防部的法治教育，根本是完全失敗。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿


更多鏡週刊報導
與女士官深夜寢室「修電腦」3小時惹議　艦長未調離現職傳後台硬
馬防部爆離譜軍紀案　士官營區內假借職務性侵女兵
【海軍軍紀再出包1】假交往真騙砲還傳訊恐嚇　海軍士兵再爆離譜渣男惡行

►莫蘭迪色絕美小家電打折了！

ET快訊
LIVE／璨樹又開颱風眼！半個台灣「豪雨紫爆」　氣象局23:
鄧佳華下戰帖「單挑館長」　館長：你會終身殘疾

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

家境困難！女學生PO徵求「聖母護專二手書廚師服」　網霸氣全包了

上兵沉迷「線上博弈」營區大打出手　錢莊業者爆：軍人生意最好做

帥警收紅單怒嗆檢舉人「垃圾」！IG遭洗緊急關版　舊照被挖出

台南男「西瓜刀猛劈」親妹　她雙腿「傷口見骨」狂噴血

快訊／國一南下鋼板小貨車火燒車　駕駛及時逃生、無人傷亡

超商貨車自撞分隔島前輪噴飛　波及對向機車騎士釀2傷

快訊／防璨樹釀災　新竹縣尖石+五峰鄉預防性撤離68人

璨樹來襲全台已25件災情＋3639戶停電　228條黃色土石流警戒中

快訊／屏東21：00前宣布是否停班停課　墾丁5園區周日關閉

彰化「最陰公路」再添詭異車禍！單車騎士突自摔...昏迷指數3

剎不住！見前方轎車「突然左切」 下秒阿公突出現...撞飛送醫不治

開車進「伯朗大道」被警開單！　男子崩潰咆哮怒嗆台東：爛地方

主人忘記餵食...點外送給狗狗吃 暖心外送員幫「搧風攪拌」超有愛

直擊鄧佳華上工Day1提早1hr準備 2辣妹圍身幫秤米：請清寒民眾來領

貓師傅幫汪按摩！全程露厭世臉　鏟屎官爆笑配音超吵遭無奈怒瞪

苗栗男被7惡煞一路包抄砍殺！　受重傷衝畫室呼救：有人要殺我

強颱璨樹不對決「護國神山」　美軍預測大修改！擦邊東部北上

第九輪疫苗規劃出爐！這3類人可預約首劑BNT

超衰畫面！三寶竄出撞飛女騎士 她噴對向遭「2度傷害」痛苦倒地

關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

家境困難！女學生PO徵求「聖母護專二手書廚師服」　網霸氣全包了

上兵沉迷「線上博弈」營區大打出手　錢莊業者爆：軍人生意最好做

帥警收紅單怒嗆檢舉人「垃圾」！IG遭洗緊急關版　舊照被挖出

台南男「西瓜刀猛劈」親妹　她雙腿「傷口見骨」狂噴血

快訊／國一南下鋼板小貨車火燒車　駕駛及時逃生、無人傷亡

超商貨車自撞分隔島前輪噴飛　波及對向機車騎士釀2傷

快訊／防璨樹釀災　新竹縣尖石+五峰鄉預防性撤離68人

璨樹來襲全台已25件災情＋3639戶停電　228條黃色土石流警戒中

快訊／屏東21：00前宣布是否停班停課　墾丁5園區周日關閉

彰化「最陰公路」再添詭異車禍！單車騎士突自摔...昏迷指數3

家境困難！女學生PO徵求「聖母護專二手書廚師服」　網霸氣全包了

璨樹「肚臍眼」逼台90°直角加速！暴風增列北部　豪大雨時程出爐

埃及爸染疫！吳鳳外出遭歧視　路人竊語躲避：不要太靠近外國人

雷／《斯卡羅》出火談判引發大戰！吳慷仁詭譎一笑　揭蝶妹殺父仇人真相

雲林疫苗登記第八輪踴躍　9／23「增加施打2000劑」搶12時前登記

10位「古裝新娘服」PK！白鹿淒美紅衣惹哭太多人　迪麗熱巴氣場全開

高山犬零食當前「伸腿偷踹妹」卡位　啃肉乾邊噴口水笑翻媽

喝茶好，還是鮮奶茶？手搖飲熱量、成分比一比

16歲男高中生同時讓4妹懷孕！網友嚇傻：真有前途

社會熱門新聞

帥警收紅單怒嗆檢舉人「垃圾」！IG急關版

澎恰恰沒回應邀請…連千毅加碼天價薪資　伸援手原因曝

鄧佳華提早1hr上班　2爆乳妹圍身邊幫秤米

台南男西瓜刀砍妹妹雙腿　傷口見骨狂噴血

「李小龍徒弟」不滿病危說　對館長怒告妨害名譽

最陰公路再添詭異車禍！單車騎士突自摔昏迷

兵沉迷博弈　錢莊爆：軍人生意最好做

快訊／國一南下小貨車火燒車　駕駛及時逃生

3萬粉絲帥警臨停挨罰　IG限動嗆「檢舉人垃圾」

5村長收賄判刑解職　全由妻子代理到任滿

璨樹來襲！全台已25件災情＋3639戶停電

苗栗情侶自撞！21歲富家女拋3歲兒私奔殞命

璨樹來襲！永和路樹倒塌砸中機車

連千毅幫澎恰恰　公布超誘人薪資

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

連千毅開「2000萬合約」談合作！　澎恰恰回應了

璨樹再開眼加速！暴風雨增列北部

LIVE／璨樹又開眼豪雨紫爆23:40說明

小鬼黃鴻升回來了！全為楊丞琳「15秒催淚畫面曝」

鄧佳華下戰帖「單挑館長」　館長：打你會終身殘疾

全台12日颱風假一覽　6縣市停班課

五熊靠「小鬼送的傘」認定老公！交往4個月閃婚過程超玄

璨樹被中央山脈阻擋！最強風雨全灌這

《創造101》女選手結婚了！老公是「娛樂公司CEO」

《屍速列車》秀安抽高＋電眼變超美！

取餐被告知「沒付錢」！他氣炸掏出證據

璨樹貼齊台灣甩大尾！暴風雨南北橫掃

1號跌落神壇？50嵐鐵粉曝「1品項」是第一名

超肥雨傘節爬怪手　網：山神化身

越喜歡你越冷漠的3大星座！

更多

最夯影音

更多
剎不住！見前方轎車「突然左切」 下秒阿公突出現...撞飛送醫不治

剎不住！見前方轎車「突然左切」 下秒阿公突出現...撞飛送醫不治
開車進「伯朗大道」被警開單！　男子崩潰咆哮怒嗆台東：爛地方

開車進「伯朗大道」被警開單！　男子崩潰咆哮怒嗆台東：爛地方

主人忘記餵食...點外送給狗狗吃 暖心外送員幫「搧風攪拌」超有愛

主人忘記餵食...點外送給狗狗吃 暖心外送員幫「搧風攪拌」超有愛

直擊鄧佳華上工Day1提早1hr準備 2辣妹圍身幫秤米：請清寒民眾來領

直擊鄧佳華上工Day1提早1hr準備 2辣妹圍身幫秤米：請清寒民眾來領

貓師傅幫汪按摩！全程露厭世臉　鏟屎官爆笑配音超吵遭無奈怒瞪

貓師傅幫汪按摩！全程露厭世臉　鏟屎官爆笑配音超吵遭無奈怒瞪

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面