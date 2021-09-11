靈堂淪格鬥場！人夫死後小三登門上香　跟正宮女兒打起來…下場曝

▲人在外偷吃，死後小三登門上香，卻與正宮女兒大打出手，雙方互告傷害，判決結果近日出爐。（示意圖圖／達志影像）

記者陳韻如／台中報導

台中林姓男子過世後家屬治喪，但沒想到他的女友小君（化名）竟帶著女兒到靈堂上香，正宮女兒小花（化名）見狀氣炸，與小君爆發激烈衝突，雙方大打出手，小花還怒罵對方「垃圾鬼」、「不要臉」等語。兩人事後互告傷害，小君與小花分別被判拘役30天、20天；小花另涉公然侮辱罪，也被判罰7千元。全案可上訴。

判決書指出，林男2019年初過世後，家屬在自宅架設靈堂，而小君得知消息後，並在同年2月1日帶著女兒前往參拜，卻被自外返家的小花撞個正著，小君與小花當場爆發激烈衝突，在靈堂前大打出手。

過程中，小花不斷出言辱罵對方「垃圾鬼」、「有夠不要臉」等，甚至將小君壓制在地，而小君也不甘示弱張口回擊，當場將小花的手臂咬傷，雙雙掛彩，事後互告傷害，並提出附帶民事訴訟。

法官審理後，認定2人都有動手，因此分別將小君與小花判處拘役30天、20天，而小花的部分，因另涉然侮辱罪嫌，被判罰7千元。至於附帶民事訴訟部分，雙方當庭同意撤告。

原以為此次已落幕，但小君卻另外提出民事求償，要求小花賠償他200萬元。對此，法官認為，2人先前已同意民事部分不在追究，並撤回告訴，但如今小君卻又提出民事求償，有違誠信原則，最終駁回小君請求。全案可上訴。