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北市國中生恐為「舊案」Ct值高難定序！　3家人檢驗結果曝光

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

新北市幼兒園群聚多人驗出Delta病毒，台北市松山區某國中學生基因定序也在進行中。指揮中心今（11）日表示，國中生抗體檢驗IgG陰性、IgM陽性，初步研判可能是一個舊案，8月初可能因為胸痛前往就醫，推測可能是在之前感染，因為Ct值高達35.9，難以定序，但指揮中心會努力嘗試，看究竟是Delta還是Alpha病毒。另外，該國中生3名家人檢驗都是陰性。

新北市幼兒園群聚維持27人，其中家住北市的裝潢工人，與台北市文山區某國中與幼兒園教師足跡重疊，無獨有偶，松山區某國中也因學生確診，10日全校預防性停課。由於相鄰的新北市近來深受Delta病毒侵擾，面對轄內一連3區、5所學校傳出有確診足跡與確診者，北市不敢大意，緊急進行相關處置；有學生確診的松山區某國中，緊急停課。

台北市教育局9日深夜表示，松山區1所國中因有學生確診，該班級29人自10日起停課14天；該校其餘班級共624人，10日則預防性停課1天，預計下午將分批次進行全校篩檢，後續視疫調結果再為調整。而與確診者足跡重疊之學校，則針對班級進行停課。

而該案家人就讀中山區某國小，經PCR採檢後為陰性，但為確保安全，仍將該班級共27人在10日預防性停課 1天，後續視疫調結果再為調整。

另外，文山區1所國中及1家私立幼兒園之教職員，因與確診者足跡重疊，該國中3個班級共90位學生自9月10日起至9月14日進行預防性居家隔離；該私立幼兒園全園101名幼生自9月10日起至9月14日進行預防性停課，其中1班19名幼生採預防性居家隔離。

指揮官陳時中昨表示，目前尚未發現國中生與新北幼兒園關聯性。

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