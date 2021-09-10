快訊／「埃及爸」足跡公布！　去過板橋家樂福超市、婦幼用品店

▲新北市確診者公共場所足跡。（圖／新北市政府提供）

記者楊蕓／新北報導

16:19更新

衛生局公佈之案16155、16160足跡，8/22「媽媽好專業婦幼用品中和店」更正為新埔店。

新北幼兒園群聚累計27人染疫，指揮中心稍早公布指標個案「埃及爸」一家當中的媽媽和小孩2人定序結果，都是感染同一序列Delta。新北衛生局進一步公布足跡，埃及爸及妻子（案16160、16155）8/22曾去過全家板橋宏翠店、媽媽好專業婦幼用品新埔店、家樂福超市四維店；8/25曾去過全家板橋四維店。