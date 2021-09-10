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換上新logo的17LIVE要這樣念！　品牌重塑專注直播市場

▲在六週年之際，直播平台 17LIBE宣布品牌重塑，換上新logo登場。（圖／取自直播頁面，下同）

特約記者洪聖壹／綜合報導

亞洲影音直播串流娛樂平台17LIVE，在稍早的六週年線上品牌重塑活動當中宣布，品牌總部設立在日本東京，此次品牌重塑活動當中，17LIVE的公司名稱跟logo全面更新，未來將專注亞太區的直播市場發展。

在以往，17LIVE會有因地域而異的品牌名稱，如在日本稱為「イチナナライブ」(“ichi-nana live”)、台灣是「17LIVE」、美國則是”LIVIT”。現在公司名稱與 App 更名為”17LIVE”（英文發音統一：one seven live）。

17LIVE集團全球CEO 小野裕史表示，17LIVE在全球註冊用戶已超過5,000萬，現已擴張為擁有 900 多名員工、於全球 6 個區域市場皆設立辦公室的企業。這次換上的全新 logo 當中，17LIVE 做了重新設計，未來 17LIVE 改念為“one-seven LIVE"，紅色的品牌色代表著“直播中”經常會看到”ON AIR”的顏色，底色是白色，則強調直播帶來的真實感樂趣。希望透過新的品牌意象，以全球企業的理念，持續引領新世代溝通方式。

17LIVE全球總部設立於日本，現場找來當地知名的17LIVE直播主，包括 AKB48岡部麟、AKB58小栗有以，DJ KOO、前 AKB48 K Team知名的峯岸南，以及 Kuro 將。現場每個人都換上跟以往全新不同的面貌，其中以往都是長髮樣貌的岡部麟，首度以短髮現身，讓現場粉絲驚呼連連，根據岡部麟所說，這次換了短髮希望帶給大家清新感，也迎合這次的品牌重塑。今年剛滿 20 歲的小栗有以則是戴上眼鏡、換上成熟的 OL風格。DJ KOO坦承不喜歡改變，但是外型上的改變確實可以讓人有種心情上的不同。今年 29 歲的峯岸南換上高跟鞋，裝扮也走一個成熟風格，讓兩邊的男性不自覺得多看兩眼，她本人也非常喜歡這種裝扮。

▲左起依序為：AKB48岡部麟、AKB58小栗有以、DJ KOO、前 AKB48 K Team知名的峯岸南，以及 Kuro 將。（圖／取自直播頁面）

根據 17LIVE所說，未來品牌重塑的全新品牌使命為 “To empower human connections through live technology.”意指人們將透過直播技術即時分享，隨時隨地即時傳遞每個重要時刻與感受，強化人與人情感交流。

17LIVE今年8月正式進軍馬來西亞，市場跳躍性成長，新註冊用戶增長四倍，LIVER人數成長兩倍，今日(9月10日)更同步進軍新加坡與菲律賓市場。根據17LIVE觀察，近期因新冠疫情嚴重衝擊東南亞，不但影響許多實體活動進行、也造成經濟與生計的挑戰。透過直播即時分享的優勢，期望以線上直播模式為當地創作者、表演者和一般大眾另闢新商機，更帶來新的生活撫慰。

此外，17LIVE旗下的語音直播平台”Wave”在今年5月進入印尼後，用戶迅速成長，17LIVE台灣暨東南亞區CEO 練建麟宣示目標要在三年內成為當地直播串流娛樂平台的領導品牌。在台灣方面，他也強調未來人們不再需要透過複雜的剪輯與拍攝等作業，只要透過17LIVE的直播串流技術，一鍵即可輕鬆分享、紀錄生活，一方面也希望藉此提升參與17LINE的用戶人數。

17LIVE指出，除全面落實新世代社群互動模式外，17LIVE亦持續透過多元化策略合作，提供才華洋溢的LIVER充分展現創作與發揮的舞台，建構與粉絲用戶緊密連結的橋樑。其中，激發潛能更是重要策略之一，透過「進階音樂課程培訓計畫」，培養音樂LIVER更精湛優質的才藝。為強化音樂內容提升計畫，17LIVE與全球前三大音樂集團之一的台灣華納音樂跨界合作，邀請到「金曲療傷歌后」林凡擔任音樂專業導師，提供LIVER從音樂創作發想、內容優化等全方位專業指導訓練。加上聘請時尚團隊的整體造型規劃，將帶給粉絲用戶們更具質感、全新聽覺與視覺的直播饗宴。

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