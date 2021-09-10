獨／桃機塔台驚爆飛安危機！更換不斷電反停電　驚險30分鐘曝　

▲桃園機場塔台驚爆無預警停電近4小時的飛安危機。（圖／資料照片）



記者游瓊華／綜合報導

桃園機場塔台9日凌晨驚傳無預警停電近4小時，連不斷電系統也無法發揮作用，包括桃機、維護商、民航局、總台、塔台全都雞飛狗跳，總台長黃麗君也在凌晨2點多趕至現場，所幸當時並無飛機起降，否則恐釀大禍。

桃園機場從9日凌晨零時許，塔台外部電力系統無法送進電力，知情人士指出，一旦完全停電，塔台的所有系統就會全部停擺，也無法指揮班機起降，例如航管自動化系統、飛航資料系統、即時天氣預報系統（AWOS)、ATIS等氣象訊息及助導航設施運作狀態等資訊，以及場面燈光系統等等全都無作用，「幸好疫情期間班機不多，當時並無飛機起降，不然一定出大事！」

相闗單位指出，當時是民航局業管的桃機塔台在進行UPS不斷電系統更新作業，該系統共有2套，每套各有2顆不斷電，因中一顆故障必須更新，但廠商在斷絕外部電力，僅用UPS電力維持塔台運作時，卻遲遲無法完成更新，甚至連外部電力也送不進塔台，由於UPS只能維持4小時，若持續無法更新，整個機場塔台將陷入無電危機。

相關單位表示，最後是在完全斷電的30分鐘前，廠商才搞定更新作業，換言之，驚險危機將在30分鐘後爆發，所幸緊急完成更新，外部電力也送進塔台，否則恐將發生重大飛安危機與事做。