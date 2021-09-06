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社會 社會焦點 保障人權

猝睡症斷片竟被「脫褲素股」　女大生見內褲穿反怒告男同學

▲▼南韓2名國中少女遭到性侵，最後決定跳樓輕生。（示意圖，非當事人／CFP）

▲女大生醒來驚覺內褲反穿，進而揭露男同學對她「素股」猥褻。（示意圖，非當事人／CFP）

記者游宗樺／嘉義報導

嘉義一名女大生因患有猝睡症，在去年期間和男同學喝酒完後，猝睡症發作睡意上來，只說一句「我要睡了」就斷片閉眼，醒來後驚覺自己的內褲反穿，鎖骨還被人種草莓，背部還有一片瘀青，之後向那名男同學質問下，才得知自己在睡夢中被他狂吻、種草莓，還被脫下內褲「素股」，憤而對他提起告訴，全案經嘉義地院審理後，法官依乘機猥褻罪判他1年有期徒刑。

判決書指出，該女大生患有猝睡症，需服用藥物保持清醒，在去年5月20日深夜，服用一顆短效的藥物後去找鄧姓男同學，隨後在社團教室內與他聊天喝酒，直到凌晨4時許，女大生的猝睡症發作，抱著鄧男說一句「我要睡了」便陷入昏睡。

孰料女大生在睡夢中感覺到背部疼痛，稍稍恢復意識但無力言語及控制行動，感覺到有人壓在她身上不斷來回晃動，下體甚至有不明物體貼著，半夢半醒間聽到鄧男問她舒不舒服，還親吻她的胸部，還伸舌頭狂吻她，被害女大生只能回答通、疼，無力回覆完整字句也無法喊叫、求救。

直到女大生醒來，發現鄧男在幫她穿褲子，但是卻看到自己的2隻腳被塞進同一個褲管裡，鞋子也掉落一旁，她眼看自己衣服穿得亂七八糟，雖不確定發生什麼事，只覺得仍然很睏、很羞恥。女大生返回宿舍後，發現內褲前後穿反，感覺背部疼痛有瘀青、左邊鎖骨還被種上草莓印，這才發現自己確實遭人侵犯了。

女大生事後告訴友人，自己大概是被人「すまた（素股）」了，其意思是男性生殖器夾在女孩子的大腿間，藉由壓迫與摩擦來獲得快感的一種技巧，女大生還對朋友表示「心情好複雜」、「為什麼貼身衣物是穿反的」、「他有壓在我身上」、「不確定是沒防護措施怕留證據還是進不來只有在外部接觸」、「鎖骨上被種草莓我簡直了」

女大生傳簡訊向鄧男質問，對方卻回答「我不知道你是不是有嗯一聲」，還說到那時有親熱、舔上半身等行為，女大生得知後氣不過，向法院提告還希望法官能判鄧男3年以上徒刑，經DNA採檢後，女大生胸罩內被檢出鄧男的DNA，鄧男還反辯稱說有問女大生「可以嗎？」，還提到是女方先抱他才會予以回應。

法官審理時認為，縱使是彼此有好感的人，還是要尊重其性自主決定權，而鄧男明知女大生有猝睡症，即使在昏睡期間碰觸到鄧男，也不能解釋為主動引誘的行為，且被害人清醒後還傳訊息興師問罪，痛斥男方為變態，足以證明女方當時並非主動，在陷入昏睡時遭鄧男乘機猥褻，考量被告無前科，將他判處1年有期徒刑，全案可上訴。

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