習近平9日將視訊出席金磚國家峰會　印媒：五國料談阿富汗局勢

▲習近平9日將視訊出席金磚國家峰會。（圖／翻攝自新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

據《新華社》報導，大陸外交部新聞發言人華春瑩8日宣布，國家主席習近平應印度總理莫迪（Narendra Modi）邀請，將於9日在北京以視訊方式，出席第13次金磚國家峰會（BRICS）。

據悉，印度為2021年BRICS輪值主席國。金磚國家合作機制始於2006年，原成員為巴西、俄羅斯、印度與中國，南非於2010年加入，五國總人口佔全球近42%、世界生產總值（GWP）逾23%。

受新冠肺炎影響，2020年第12次會議改為視訊進行。在當時疫情和中美關係緊張的背景下，習近平在會中呼籲，各國要團結抗疫，並堅持「多邊主義」，反對干涉內政和單邊制裁。

此前，根據印度媒體資訊局7日發布的新聞稿稱，今年峰會主題為「金磚15年：合作共促延續、固結與共識」，印度方規畫優先合作領域為多邊系統改革、反恐、運用數位及科技工具達成永續發展目，強化人與人交流。

雖然官方新聞稿並未提及，但「印度快報」（TheIndian Express）引述俄國駐印度大使庫達舍維（Nikolay Kudashev）稱，阿富汗局勢料將是與會領袖討論重點之一。