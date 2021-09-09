共同為防疫清零努力　桃園榮服處配合市府開設疫苗接種站

▲市長鄭文燦視察桃園市榮服處接種站。（圖／榮服處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市第7輪公費疫苗接種於今、明兩天開打，由於各級學校陸續開學，為維持服務能量，市府協請退輔會及桃園榮民服務處、提供適當場地開設接種站。市長鄭文燦今日前往桃園市榮服處接種站視察表示，未來將視疫苗到貨進程，逐次擴大施打，期桃園疫苗覆蓋率能達到七成五整體目標。

鄭文燦表示，桃園市目前在疫苗的總接種劑次112萬6309劑，劑次涵蓋率49.55%、人口涵蓋率45.26%，第7輪預計約13萬人，在9、10日間完成接種，屆時桃園市的劑次涵蓋率將突破50%。

▲第7輪疫苗開打，桃園榮服處設疫苗接種站。（圖／榮服處提供）

桃園市榮服處長處徐偉光表示，基於國家防疫優先政策，退輔會全力配合市政府疫苗接種站開設事宜。提升施打率，先後拜訪鄰近普慶里等15位里長，協助提醒已完成預約接種的里民，能依照平台通知的時間來施打疫苗，以縮短等候時間及作業順遂。

而此次負責該站接種任務是天晟醫院醫療專業團隊，以最高規格的陣容為市民服務。另外，中午用餐時間由桃園市榮服處貼心設置醫護人員專屬休息區，並備有咖啡及點心，讓辛苦的醫護人員倍感溫馨；另為營造輕鬆舒適的環境，接種站現場由榮眷志工演奏國樂，以緩解施打者緊張與壓力感。

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