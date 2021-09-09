「我是一個反面教材」　胡歌返上戲致詞送學弟妹三句話

▲胡歌返回母校上海戲劇學院替開學典禮致詞。（圖／翻攝北青網）

記者魏有德／綜合報導

大陸知名演員胡歌昨（8）日回到母校上海戲劇學院，出席開學典禮並上台致詞。對於大陸演藝圈近期不斷出現藝人違法違規、道德失矩等問題，胡歌用三句話惕勵剛入學的學弟妹。胡歌表示，他在校期間便接演《仙劍奇俠傳》成為偶像明星，因此缺了許多課程，「我並不是你們學習的榜樣，應該是一個反面教材。」

▲胡歌用三句話提醒剛入學的學弟妹要珍惜在校學習的時光。（圖／翻攝北青網）

胡歌送給新生的第一句話提到，希望大家能夠明白，「上海戲劇學院是培養藝術家的地方，而不是培養明星和偶像的夢工廠。」胡歌認為，同學未來或許會成為編劇、導演、演員等，這些將會是你們的職業，將來會從事戲劇創作、影視創作，這將是你們的事業，「但明星或偶像，僅僅是附加在職業上的光環，能夠清醒地認識到這一點，將直接影響你未來幾年學習生活中的每一個選擇。敬畏藝術、熱愛藝術會讓你的格局、審美、學習的目標、創作的初衷都隨之改變。」

對於在學生涯便出道成為光鮮亮麗的明星，胡歌用第二句話提醒，「自己今天站在這裡，只因為是一個過來人，我並不是你們學習的榜樣。」胡歌強調，在人的一生中，出名的機會、賺錢的機會有很多，可是在最好的藝術殿堂裡學習的機會只有一次，「當我意識到自己的專業技能和基本功還不夠扎實，自己的知識儲備還十分匱乏，為時已晚。」

至於胡歌送給學弟妹的第三句話則是，「無論在什麼時候，都不要把自己當回事，而要把你做的事情當回事。」胡歌表示，當你在創作的時候能做到忘我，當鮮花和掌聲環繞的時候能做到捨我，當你作品的思想和精神被廣泛傳播的時候能做到無我，那你就是真正的藝術家，「第三句話我自己也還沒有做到，正在學習和實踐，但我覺得今天應該把這句話拿出來和大家分享。」