　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「我是一個反面教材」　胡歌返上戲致詞送學弟妹三句話

▲胡歌返回母校上海戲劇學院替開學典禮致詞。（圖／翻攝北青網）

▲胡歌返回母校上海戲劇學院替開學典禮致詞。（圖／翻攝北青網）

記者魏有德／綜合報導

大陸知名演員胡歌昨（8）日回到母校上海戲劇學院，出席開學典禮並上台致詞。對於大陸演藝圈近期不斷出現藝人違法違規、道德失矩等問題，胡歌用三句話惕勵剛入學的學弟妹。胡歌表示，他在校期間便接演《仙劍奇俠傳》成為偶像明星，因此缺了許多課程，「我並不是你們學習的榜樣，應該是一個反面教材。」

▲胡歌返回母校上海戲劇學院替開學典禮致詞。（圖／翻攝北青網）

▲胡歌用三句話提醒剛入學的學弟妹要珍惜在校學習的時光。（圖／翻攝北青網）

胡歌送給新生的第一句話提到，希望大家能夠明白，「上海戲劇學院是培養藝術家的地方，而不是培養明星和偶像的夢工廠。」胡歌認為，同學未來或許會成為編劇、導演、演員等，這些將會是你們的職業，將來會從事戲劇創作、影視創作，這將是你們的事業，「但明星或偶像，僅僅是附加在職業上的光環，能夠清醒地認識到這一點，將直接影響你未來幾年學習生活中的每一個選擇。敬畏藝術、熱愛藝術會讓你的格局、審美、學習的目標、創作的初衷都隨之改變。」

對於在學生涯便出道成為光鮮亮麗的明星，胡歌用第二句話提醒，「自己今天站在這裡，只因為是一個過來人，我並不是你們學習的榜樣。」胡歌強調，在人的一生中，出名的機會、賺錢的機會有很多，可是在最好的藝術殿堂裡學習的機會只有一次，「當我意識到自己的專業技能和基本功還不夠扎實，自己的知識儲備還十分匱乏，為時已晚。」

至於胡歌送給學弟妹的第三句話則是，「無論在什麼時候，都不要把自己當回事，而要把你做的事情當回事。」胡歌表示，當你在創作的時候能做到忘我，當鮮花和掌聲環繞的時候能做到捨我，當你作品的思想和精神被廣泛傳播的時候能做到無我，那你就是真正的藝術家，「第三句話我自己也還沒有做到，正在學習和實踐，但我覺得今天應該把這句話拿出來和大家分享。」

►想吃燒肉快存起來！

ET快訊
澎恰恰爆失聯　本人二度發聲了！
絕對想不到！2021TikTok最高收入者是他　狂撈3億
陳柏惟選服數字「爆2處造假」　刪Q怒控：欺騙選民！
「條子鴿中傷普通年輕人」　謝長廷：我要忙別的但維洲可以告他
確診護理師花蓮玩3天！他酸爆推「16158旅行套餐」　網：默
PCR採檢全陰性　新北13校5220人明正式復課
網紅打完2劑BNT「慘中Delta」　7天病況驚呆了
滅絕85年！全球最後一隻「袋狼」生前真面目首度曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「我是一個反面教材」　胡歌返上戲致詞送學弟妹三句話

日官員稱將台海和平穩定「當作自己的事」　陸外交部：極其荒謬

國慶「中華民國」被邊緣化？　陸國台辦：台獨圖謀只會遭徹底粉碎

表情誇張扭頭跪坐人像、完整黃金面具　三星堆國寶級文物再出土

蔡總統聲援藝人張鈞甯　國台辦：民進黨當局蓄意污蔑、轉移焦點

從神舟十二號看地球　暗紅色全球第二大鹹水湖、裏海曲線一次收錄

拿同學手臂練抽血「手抖針彈飛」　網笑歪：隔著螢幕都感到心慌

9月大女嬰肚內竟懷「小寶寶」！已長出脊椎骨...醫驚曝原因

學霸正妹成女魔頭身背7命　勞榮枝一審判死當庭痛哭「再提上訴」

50%新冠患者「1年後仍無法痊癒」！痛苦後遺症曝：令人擔憂

鄧佳華找工作！連千毅給月薪28k　吃包住「以為老闆年收入20萬」

被雷聲嚇到！濕透黑狗跑店內求救 隔天刺青師被牠牽引「神祕小屋」

徐小可練鋼管「夾緊」助房事！阿Ben速扒光她　11年婚姻保鮮術「老公才是走一輩子的人」

騎重機載孕妻上快速道路遭逼車　砂石車貼超近還硬擠...網：謀殺？

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

恐怖畫面曝！陸陝西暴雨傳災情　5樓民宅瞬間倒塌「3秒鐘化塵土」

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

無尊爆熱戀阿喜！帶媽媽見過她　「摸臉摸大腿」親密互動全被拍

白車國道上「打燈3次後切車道」　駕駛急閃避！車內女兒驚嚇尖叫

野豬騎士來囉！牠大街「逆向狂飆」　直直衝撞逼車...男嚇腿軟：緊酸喔

「我是一個反面教材」　胡歌返上戲致詞送學弟妹三句話

日官員稱將台海和平穩定「當作自己的事」　陸外交部：極其荒謬

國慶「中華民國」被邊緣化？　陸國台辦：台獨圖謀只會遭徹底粉碎

表情誇張扭頭跪坐人像、完整黃金面具　三星堆國寶級文物再出土

蔡總統聲援藝人張鈞甯　國台辦：民進黨當局蓄意污蔑、轉移焦點

從神舟十二號看地球　暗紅色全球第二大鹹水湖、裏海曲線一次收錄

拿同學手臂練抽血「手抖針彈飛」　網笑歪：隔著螢幕都感到心慌

9月大女嬰肚內竟懷「小寶寶」！已長出脊椎骨...醫驚曝原因

學霸正妹成女魔頭身背7命　勞榮枝一審判死當庭痛哭「再提上訴」

50%新冠患者「1年後仍無法痊癒」！痛苦後遺症曝：令人擔憂

終結「玉山腳下無醫村」　中國附醫遠赴信義鄉啟用遠距門診

中部百貨周年慶開跑　廣三SOGO送6000萬振心禮金

當兵借手機看選秀　兄弟新秀李家成錯過唱名好嘔

五倍券成本20.85億　洪孟楷：執意發券就浪費「現金入戶少花20億」

辣模失蹤2天鎖密室！袋子套頭「雙手反銬」慘死　離奇真相曝光

一支手機拍出電影大片　realme GT大師版開箱實測

桃園共同管道設備智慧化更新　四大創新措施提升維管效率

劉兆玄接「兩岸企業家峰會」新任理事長　郭台銘、陳瑞隆任副理事長

黃偉哲赴陸軍航空特戰指揮部勞軍　何啟鎮中將感謝提升官兵士氣

澎恰恰致歉「絕不為逃債而輕生」！　澄清對話：私人間情緒性表達

比「真理褲」更兇！越南妹穿上謎樣牛仔熱褲...「三角洲」搶見客

大陸熱門新聞

總統聲援藝人張鈞甯　國台辦回應

涼麵加罌粟粉！黑心攤認了：疫情扛不住

終於玩到遊戲！陸青少年租帳號2小時140元

學霸正妹成女殺人魔 勞榮枝一審判死當庭痛哭「再提上訴」

男大生登記1小時就離婚！24歲護理師妻氣炸

33歲男帶女屍打車畫面曝！司機識破大叫報警

9月大女嬰肚內竟有「寶寶」！醫驚曝原因

50%新冠患者1年後仍無法痊癒！痛苦後遺症曝

疫情生意慘！江蘇麵攤竟用「罌粟辣椒油」讓客人上癮　

大陸首個mRNA新冠疫苗生產車間下月投產

只能玩1小時遊戲　陸青少年擠崩伺服器

運鈔車被撞2死4傷　鈔票灑滿地

拿同學手臂練抽血「手抖針彈飛」 網笑歪：隔著螢幕都感到心慌

從神舟十二號看地球 暗紅色鹹水湖、裏海曲線一次收錄

更多熱門

相關新聞

禁止重複買專輯！大陸娛樂圈變天

禁止重複買專輯！大陸娛樂圈變天

大陸重拳整治娛樂圈，點名流量明星包括演員鄭爽偷逃稅、吳亦凡涉嫌強姦罪被逮捕，趙麗穎和王一博粉絲互撕一事等，中央網信辦8月27日發文「進一步加強飯圈（粉絲圈）亂象問題治理」，目前微博、抖音、快手等多平台相繼下架明星榜，QQ音樂也證實對專輯的購買數量進行了限制，用戶已購買的專輯將無法重複買專輯。

鮮肉藝人標配「油頭粉面＋蘭花指」 中共黨媒批：娘炮形象須遏制

鮮肉藝人標配「油頭粉面＋蘭花指」 中共黨媒批：娘炮形象須遏制

網站管理不力從重處罰！ 陸網信辦10條規定整頓演藝圈亂象

網站管理不力從重處罰！ 陸網信辦10條規定整頓演藝圈亂象

X戰警男星曾是《上古卷軸》狂粉

X戰警男星曾是《上古卷軸》狂粉

微博關「明星勢力榜」促理智追星 杜絕粉絲非理性應援、刷榜

微博關「明星勢力榜」促理智追星 杜絕粉絲非理性應援、刷榜

關鍵字：

胡歌上海戲劇學院上戲明星流量飯圈

讀者迴響

熱門新聞

獨家／澎恰恰狂發簡訊借錢「2萬都好」　親友嘆：又來了

桃園診所揪Delta下場慘　醫心寒對話曝

璨樹可能登陸！放颱風假機率激增

吳亦凡爆現身「就醫看皮膚性病科」！狼狽影片瘋傳

中午截止！第八輪AZ符合資格者快登記　明起預約下週打

他花1100找小姐被嫌「太小」直接勒死

8點檔女星遭爆「說謊下南部陪酒」！

澎恰恰驚傳欠2.4億下落不明！留1句話消失

澎恰恰欠債失聯　許效舜經紀人曝「最後聯繫時間點」　

快訊／五倍券10月8日正式上路　登記方法一次看

板橋千人社區清空！40輛巴士急載送

周末有望放颱風假！璨樹路徑北修

69歲金鐘視帝腦中風「肺部感染」插管…妻求集氣

澎恰恰驚傳失聯！警探訪住家關切

補班日碰上颱風假該怎麼辦？　薪資算法、是否出勤一次看懂

更多

最夯影音

更多
鄧佳華找工作！連千毅給月薪28k　吃包住「以為老闆年收入20萬」

鄧佳華找工作！連千毅給月薪28k　吃包住「以為老闆年收入20萬」
被雷聲嚇到！濕透黑狗跑店內求救 隔天刺青師被牠牽引「神祕小屋」

被雷聲嚇到！濕透黑狗跑店內求救 隔天刺青師被牠牽引「神祕小屋」

徐小可練鋼管「夾緊」助房事！阿Ben速扒光她　11年婚姻保鮮術「老公才是走一輩子的人」

徐小可練鋼管「夾緊」助房事！阿Ben速扒光她　11年婚姻保鮮術「老公才是走一輩子的人」

騎重機載孕妻上快速道路遭逼車　砂石車貼超近還硬擠...網：謀殺？

騎重機載孕妻上快速道路遭逼車　砂石車貼超近還硬擠...網：謀殺？

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面