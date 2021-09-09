看上大樓女員工！色保全騙進男廁「蹲下猛吸1口」秒逃…她崩潰嚇傻

▲色保全將女子騙進男廁後，蹲下猛吸一口便逃離，女子崩潰報警提告，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／台南報導

台南一名色保全阿宏（化名）看上在大樓某公司上班的正妹員工小君（化名），竟趁機將人騙進男廁內強吻、撫摸對方胸部，甚至還蹲下朝小君下體猛吸氣後，隨即離開。案經小君報警提告，阿宏被依強制猥褻罪嫌判刑10個月。

判決書指出，阿宏在某大樓擔任保全，而小君則是在大樓某公司上班，雙方因而認識，並經常聊天。事發當天，小君同樣也是一如往常地前往大樓一樓的ATM提款，便去找阿宏聊天。

豈料，阿宏當時聊完天後竟藉口想要擁抱小君，隨後將人帶到1樓男廁，接著將門鎖上，並將小君強壓在牆上親吻、撫摸胸部、對著脖子吸氣等，還強拉小君的手撫摸他生殖器，接著解開小君褲頭鈕扣後，蹲下朝小君下體猛吸氣，但因小均大力反抗，他才停手離開。

案經小君報警提告，但阿宏矢口否認犯行，還辯稱當時他獨自在男廁，是小君突然進來，但因他身上有剛收完的管理費，一時緊張才去抓小君的手，並碰觸到小君身體。

法官在審理時發現，阿宏曾主動傳訊給小君道歉，且小君事後明顯出現驚恐反應，法官因此不採信阿宏說詞，認為他為逞一己私慾而犯下此罪，明顯對女性身體自主權毫不尊重，造成小君身心受到極大傷害，最終將他依強制猥褻罪嫌判刑10個月。全案可上訴。