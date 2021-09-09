幼兒園群聚「可能源頭」曝！一圖掌握27人傳播鏈　2境外與埃及爸有關

▲新北幼兒園群聚案關聯圖。（圖／指揮中心提供，點圖可放大）

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增4例本土、2例境外移入和1個案死亡。指揮官陳時中表示，台北市和新北市各有2例，2例境外與埃及爸相關，檢驗Ct值高，本土有2例是與板橋社區相關的裝修工人與其妻子，共4例與幼兒園群聚相關。另外，陳時中也透露，源頭較難判定，但以發病日來看，案16129及16160都有其可能性。

新北板橋幼兒園群聚感染案，其中一名染疫幼兒的父親今年8月從埃及返台，檢疫期間採檢都陰性，因幼兒園群聚事件被列採檢送驗，結果Ct值達37.9，中央將他列為境外移入個案。陳時中表示，埃及個案目前被列為境外移入，未來如何判定，還需要看整體案例更清楚才能再度釐清。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央流行疫情指揮中心公布國內再增4例與幼兒園群聚相關，包含2例境外為埃及爸相關，檢驗Ct值高，另本土有2例是與板橋社區相關的裝修工人與其妻子。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

根據關聯圖顯示，該名列為境外移入的案16160，因無症狀且先前都採檢陰性，是否為傳染源頭尚無法得知，陳時中再次解釋，源頭很難判定，以幾個發病日較早情況來看，會認為源頭包括案16129老師，和埃及入境的父親案16160，「這兩個都有它的可能性」。

陳時中指出，從關聯圖來看，以他們的抗體檢驗，無論是案16160與太太，IgG、IgM都呈陽性，PCR數值相對較高，可說已經有一段時間，但不會距離太遠的案子。

另外，昨天新增2名幼童的奶奶及外婆，案16165、16166，雖然非同住家人，但都是來探望孫子確診。而社區接觸者案16158為台大麻醉人員，而案16163、案16164為同棟大樓鄰居，是在做入院前陪病者採檢驗出。目前新北市已在做環境採檢與大規模快篩，相關居家隔離也在進行中。