遭前男友持刀猛砍！正妹後頸秒現20cm刀傷　下秒忍劇痛捏爆他下體

▲男子懷疑前女友另結新歡，氣炸拿西瓜刀猛砍對方後頸，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／台中報導

台中陳姓男子與女友小君（化名）交往7年分手，陳男懷疑小君另結新歡，竟持西瓜刀朝小君頸部猛砍，陳男母親見狀立刻制止，小君則趁隙猛力抓捏陳男下體後逃離。法官審理後，依殺人未遂罪嫌，判陳男2年10個月徒刑。

判決書指出，陳男與小君原是情侶關係，於2019年11月初協議分手後，小君於隔年2月9日晚間10時許前往陳男家中拿取衣物，但沒想到2人又爆發激烈口角，陳男激動之下持西瓜刀砍傷小君後頸，造成小君頸部有20公分撕裂傷。

當時在一樓的陳男母親聽到爭吵聲，走上三樓儲物室查看，驚見地上有斑斑血跡，嚇得趕緊阻止兒子，卻在拉扯之際反遭兒子手中的刀劃傷手部，而當時小君見狀，立刻趁隙大力抓捏陳男下體後逃離。

過程中，陳母也因拉扯而被陳男的刀口弄傷，而陳男在連傷前女友、母親2人後，情緒相當激動，自責的持刀砍傷自己後頸，待稍微冷靜下來，才請母親報警。警方到達現場時，陳男主動伸出雙手讓警方上銬。

法院開庭時，陳男辯稱，因自己看過卡通，以為這樣朝小君頸部揮砍，小君就會暈厥，他就能趁隙查看小君的手機等，但說詞不被法官採信，最終仍依殺人未遂罪嫌將他判刑2年10個月。