男喝醉酒「吞下打火機」　3天後胃鏡取出「竟還能點火！」

▲打火機被吞到胃部。（圖／翻攝南方日報）



記者蔡紹堅／綜合報導

廣東省廣州市50歲陳姓男子日前與朋友一起喝酒，喝到興起時竟將桌上的打火機吞入腹中，過了3天才赴醫院就醫取出。令人驚奇的是，打火機被取出之後，居然還能正常點火，連醫師都相當訝異。

根據《南方日報》報導，陳男來到醫院後，醫師很快為他做了胃鏡，但由於打火機的外殼是塑膠製成，比較光滑，體積也小，用平時常用的圈套器無法套住。

經過觀察後，醫師決定用異物鉗夾住打火機前端突起的按鈕，嘗試能不能將整個打火機拽出。第一次取打火機時，儘管有麻藥鎮靜，陳男還是因為噁心出現了食道痙攣，在食管收縮壓力下，打火按鈕被拽出，但打火機再一次被吞回了胃裡。

醫師於是調整策略，第二次取出時，用異物鉗夾住按鈕脫落後凹陷的地方。大約15分鐘，在陳男胃裡待了3天的打火機終於被完整取出。

看到取出的打火機，陳男試著點了一下，沒想到打火機居然能點火，連醫師也相當訝異。

▼打火機被取出後還能點火。（圖／翻攝南方日報）



醫師表示，人的食管是曲折的，通常異物很難過去，近10公分長的打火機吞到胃裡是很少見的。

醫師指出，雖然打火機在胃裡的時候，病患沒有感到不適，但如果打火機長時間不取出，會卡在胃內，造成出血、穿孔；如果打火機破碎或漏液，可能會造成胃黏膜腐蝕；如果打火機下滑到小腸，更可能會造成梗阻、穿孔、腸瘻等，有生命危險。

醫師也提到，誤吞魚刺在生活中較為常見，通常情況下，魚刺多數都是扎在舌根部或者是咽部，這種情況可以到耳鼻咽喉頭頸外科處理，「但有些人常會用『土方法』，如通過咽青菜、米飯把魚刺吞下，這是非常危險的。」

醫師強調，吞下去的魚刺有可能會扎穿食管，輕則食管壁穿孔，重則扎穿食管旁的大動脈或心臟，幾分鐘內就會沒命，「如果誤吞異物，一定要及時到醫院就診，不要有僥倖心理，擅自處理，以免發生悲劇。」