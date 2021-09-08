全台20大「拉麵超新星排行」出爐！林森北路這間店勇奪冠軍

▲「台灣拉麵愛好會」票選出20間疫情下的新興拉麵店。（圖／翻攝自Facebook／台灣拉麵愛好會，下同）

記者閔文昱／綜合報導

疫情期間許多店家全面禁止內用，對於講究職人精神、不開放外帶的拉麵店來說，無疑是一大打擊。對此，臉書粉專「台灣拉麵愛好會」票選出20間疫情下的璀璨新星，鼓勵新開幕的店家能在展露頭角之時，獲得新人專屬的肯定與關注，另外也向所有認真鑽研、基本功扎實的職人，致上最高的敬意。

冠軍：烹星

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烹星位於林森北路巷弄內，其店主與勝王、殿堂店鬼金棒相同，最初設定則為不定期營業的勝王央廚。開始營業後，以濃縮鮮美的乾物清湯、濃湯聞名，以出色的成績勇奪首屆新人王。

一句話描述：

「源於殿堂，始於勝王，乾物飄香，勇奪金榜」

數寄屋辻葉：

數寄屋位於大安區巷弄，距台大體育館僅有一步之遙。用心是數寄屋的代名詞，醬底更是老闆自行研發，苦練以及鑽研的黃金比例。

一句話描述：

「拉麵即是正義，基本功證明實力」

柑橘Shinn鴨蔥：

又稱柑橘二店，位於六張犁站附近的巷弄內，主打品項為泡系的鴨蔥拉麵，與日本的鴨to蔥呈現不同的風格與味道。

一句話描述：

「不同於日本鴨蔥的台灣特色泡系拉麵」

讓麵煮一會：

讓麵煮一會位於新莊體育館附近，老闆曾在多家拉麵店修業，開業後持續精進研發新品，難怪為數不多的座位總是滿載，排隊人潮絡繹不絕。

一句話描述：

「等待稍安勿躁，主廚只想給你最好的」

牛庵 - 咖哩、牛骨拉麵：

牛庵是台中名店「貍匠系列」的新店舖，主打品項為牛骨咖哩拉麵，風味獨特且香氣層次豐富，是台中數一數二耀眼的新星。

一句話描述：

「香氣縈繞口中，美味記憶停在心中」

吞山郎-二郎風拉麵專賣店：

吞山郎也是貍匠系列的新店舖，就在牛庵隔壁，主打品項就是豪爽霸氣的二郎風拉麵，推薦大食量麵友可以連打牛庵、吞山郎。

一句話描述：

「好久不見的二郎風拉麵」

麵屋雞金：

麵屋雞金位於光華商場附近，原先是金賞名店「五之神製作所」的副品牌，專門販售冷凍包雞湯，今年五月時實體店開幕，讓食客能在店內一飽口福。

一句話描述：

「反攻實體店的報曉」

麵屋青鳥：

一句話描述：

「青鈴喚得青鳥來，味美雞白飄香台南」

長生塩人：

一句話描述：

「制霸北投，深夜飢餓好夥伴」

麵屋黑心：

一句話描述：

「創意品項美味食材，拉麵魂精神長存」

塩琉：

一句話描述：

「開幕六天的傳奇，龍蝦干貝真材實料」

丸宗拉麵屋：

一句話描述：

「三重王，當之無愧」

崇灯拉麵屋：

一句話描述：

「拉麵、墨唐揚雞、勾玉豆腐，這是套餐」

麵家壹霖丸 らーめん

一句話描述：

「慢火細熬雞白湯，善化美味飄香」

黑田屋ーKurodaya ラーメン

一句話描述：

「乳化充分，味美價格適中的豚骨拉麵」

第一屆「台灣拉麵愛好會新人賞」Top 20

1.烹星

2.數寄屋辻葉 ゆず塩鷄白湯らーめん專門

3.柑橘Shinn - 鴨蔥

4.讓麵煮一會 雞白湯らーめん

5.牛庵 - 咖哩、牛骨拉麵

6.吞山郎-二郎風拉麵專賣店

7.麵屋雞金

8.麵屋青鳥

9.長生塩人

10.麵屋黑心

11.塩琉

12.丸宗拉麵屋

13.崇灯拉麵

14.麵家壹霖丸 らーめん

15.黑田屋ーKurodaya ラーメン

16.麵處田冶

17.豚骨一笑

18.麵屋駟 H.F-Ramen

19.麵屋霖

20.CHILL RAMEN

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