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確診埃及爸足跡曝光！曾到白沙灣玩6小時　不排除為感染源頭

▲▼新北某幼兒園確診個案關聯圖。（圖／新北市政府提供）

▲新北某幼兒園確診個案關聯圖。（圖／新北市政府提供）

記者柯振中／綜合報導

新北幼兒園爆發新冠群聚案，外界不少人猜測，感染源是否為8月初入境的埃及籍爸爸，指揮官陳時中也認為，這種狀況「不無可能」，還要進一步了解抗體、定序。而埃及爸爸的足跡曝光，曾在白沙灣停留6個小時。

新北幼兒園群聚案持續擴大，截至目前已有23起相關案例，其中一名幼童的父親為埃及籍，8月4日從埃及入境，在機場檢疫、居家檢疫期滿的採檢，結果都是陰性。

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不過，埃及父親的孩子6日確診，因此再進行採檢，同樣確診新冠肺炎，是案16,160。目前相關個案包含教師、教師丈夫、學童與學童家人，以及同社區住民，指揮中心公布初步比對結果，並非先前流行的Alpha英國變異株，而是Delta本土疫情入侵新北。

▼確診者新北市公共場所足跡，埃及籍爸爸曾到白沙灣停留6小時。（圖／新北市政府提供）

▲▼確診者新北市公共場所足跡。（圖／新北市政府提供）

針對這起案例，新北市府也公布足跡，9月3日曾到白沙灣，停留時間為6個小時。也有外界猜測，這波本土疫情，會不會是這名埃及籍父親帶病毒進來的？

對此，指揮官陳時中則說，從時序來看，不無可能，埃及爸爸的病毒量相當低，若還有傳染力，意味著邊境檢疫措施可能需要檢討，目前還在進行基因定序，結果尚未出爐，現在下定論還太早。

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