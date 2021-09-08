防堵Delta入侵！　澎湖宣布：10日起重啟機場、港口入境快篩

▲▼澎湖縣長賴峰偉8日下午召開防疫會議宣布，9月10日起澎湖重啟機場及港口入境快篩。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

記者吳奕靖、戴若涵／澎湖報導

中央流行疫情指揮中心8日公布，幼兒園群聚案基因定序結果，確定感染Delta病毒！澎湖縣長賴峰偉8日下午召開防疫會議宣布，9月10日起澎湖重啟機場及港口入境快篩，但打過疫苗，或持3日內快篩、核酸檢驗（PCR）陰性證明者可免篩。澎湖籍漁船自台灣本島返澎，船員免篩標準比照入境旅客。

澎湖縣政府強調，不符合免篩條件者，請在台灣本島機場完成快篩，若因故無法在台灣本島完成快篩，入境澎湖後請配合防疫人員引導完成快篩。

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澎湖縣政府表示，專家提醒Delta病毒傳染力強，引發重症、死亡率比其他新冠病毒株高，提高疫苗涵蓋率才能降低風險。目前澎湖常住人口第一劑疫苗涵蓋率已超過81%，全台最高，第二劑疫苗涵蓋率10%，縣府仍呼籲民眾踴躍接種第二劑疫苗。

澎湖縣政府表示，Delta變種病毒確定進入北部社區，為防範疫情擴散進入澎湖，縣府加強邊境防疫，因此決定自9月10日起恢復機場、港口入境快篩措施。

澎湖縣政府表示，旅客入境澎湖只要打過疫苗，並持COVID-19疫苗接種紀錄卡證明可免篩。尚未施打疫苗者，持3日內快篩或核酸檢驗陰性證明亦可免篩。



澎湖縣政府指出，至於未施打過疫苗，或未持有3日內快篩、核酸檢驗陰性證明的旅客，請在台灣機場接受快篩。若因故無法在台灣本島機場完成快篩，入境後請配合縣府防疫人員引導，前往快篩站採檢，確保自身及澎湖的安全。