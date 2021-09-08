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摩斯跟進新北「停內用、不開放洗手間」　速食店防Delta新規一次看

▲知名連鎖餐飲品牌「摩斯漢堡」將以數位轉型、資產轉型延續智慧科技及特色體驗，進而創造差異化服務搶市。（圖／安心食品提供）

▲摩斯漢堡暫停新北門市內用。（資料圖／安心食品提供）

記者林育綾／綜合報導

新北幼兒園群聚案件擴大，中央流行疫情指揮中心今（8）日公布其基因定序結果，確定感染Delta病毒，新北市政府也宣佈明（9）日起至15日暫停內用一週。繼麥當勞、頂呱呱宣布暫停內用後，摩斯漢堡也公布配合防疫措施，遵照新北「暫停內用」，同時「不開放洗手間」，顧客進入店鋪前也要配合實聯制，以單一出入口進出。

摩斯漢堡

摩斯漢堡遵照中央疫情指揮中心最新「餐飲業防疫管理措施」及各縣市防疫措施，並遵照新北市政府規定辦理「暫停內用服務」，落實簡訊實聯制登記，顧客進入店鋪前必須配合掃描，並以單一出入口進出店鋪；而摩斯也以高規格標準防疫，新北門市在暫停內用期間內將「不開放洗手間」。

業者也鼓勵消費者先行下載MOS Order App點餐，可免等待外帶，也歡迎臨櫃消費時使用多元支付及摩斯卡消費，不但結帳快速、且交易過程衛生免找零。

▲麥當勞新北門市暫停內用。（圖／記者林敬旻攝）

麥當勞

麥當勞稍早發出最新公告表示，依據中央疫情指揮中心指引並遵循縣市政府指導，9月9起至15日「位於新北市麥當勞餐廳全暫停內用、洗手間使用。」並呼籲消費者多加利用外帶、外送、得來速服務，以及行動支付等非現金支付。

頂呱呱（全台暫停內用）

頂呱呱表示，全力配合政府政策執行，即日起全台街邊門市禁止內用至9月15日，百貨門市配合百貨規範執行，外帶服務照常提供。

肯德基

肯德基目前內部正研議相關防疫措施，若有消息將儘速公佈。

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