女強人揪單身6年男開房　暈船要結婚竟遇2孩喊他爸！渣男下場慘曝

▲小方想去李男家約會，卻屢遭拒絕。（示意圖／取自Pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

台北市一名女子小方（化名）長年在台灣、上海兩地工作，卻一直沒有結婚對象，透過交友軟體結識自稱單身6年的李男，兩人隨後以結婚為前提交往，她卻在路上碰見2個小孩叫李男「爸爸」，才發覺自己受騙，提告求償。台北地院判李男賠償20萬元。

根據判決書內容，小方和李男去（2020）年2月第一次約會，當時李男稱自己在6年多前被未婚妻劈腿後就一直單身，並靠著基督教信仰走出挫折，甚至問小方「是否有結婚打算」，讓虔誠的基督徒小方覺得李男是合適的對象，希望能在1年內結婚，避免成為高齡產婦，2人達成共識後順利交往，多次在旅館約會相處。

小方後來發現，李男會刻意將2人對話記錄中的敏感字眼刪除，並以有室友、年老父親在家為由，一直迴避讓她去家裡，讓她開始起了疑心。

沒想到去年10月，小方在外運動完湊巧看見李男從師大附中方向走來，李男注意到小方後，卻加快腳步想離開，他身後的2個孩子則喊「爸爸，為何走那麼快」，小方湊近詢問孩子媽媽在哪，孩子們回答「媽媽在家」。被騙了8個月的小方終於知道真相，一氣之下把李男告上法院，稱李男假裝單身侵害其貞操權、健康權，要求賠償200萬元。

李男則辯稱，他和小方曾有合意性行為，常互相分享在大陸工作的經驗，但沒有男女交往關係，「互動僅止於此」，並稱小方在外工作多年，不能以欠缺男女互動經驗為由把認知有錯的責任歸咎在他身上。

不過小方提出2人交往期間的錄音，小方曾說「…多久內就要結婚，或是往下一步？」，李男則答「OK這個我真的是沒有經驗」，法官認為，李男確實謊稱自己單身，以違背善良風俗方法損害小方貞操權，判李男賠償20萬元，可上訴。