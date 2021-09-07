三星折疊旗艦、索尼防水旗艦雙登台！業者鎖定「五倍券」商機

特約記者洪聖壹／綜合報導

三星新一代折疊機 Galaxy Z Fold3 5G 及 Galaxy Z Flip3 5G，三星智慧體驗館2小時內即傳出Galaxy Z Fold3預購額滿的捷報，其他電信通路也於3小時內陸續宣布預購一空。台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙看好下半年銷售成績，並透露將加強生態系產品，藉此提升未來產品回購率。

根據日前三星公開的消費資訊指出，Galaxy Z Fold 3 5G 與Flip 3 5G 將於 9 月10 日在台與全球同步上市，不過新機已經陸續到貨。台灣三星即日起開放預購消費者優先取機。

現場有媒體詢問到銷售情況，台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙指出，如同先前回應 Galaxy Z Fold3 與Galaxy Z Flip3 銷售佔比約為3：7。規格上 Galaxy Z Flip3 以 8GB+256GB 最為搶手，顏色以「絨絲白」最受歡迎，預購量近 3 成；支援 S Pen 的 Galaxy Z Fold3，則是頂規 12GB+512GB 版本最受歡迎，顏色以「冷杉綠」及「幻影黑」最受歡迎。

陳啟蒙相當看好台灣下半年買氣，從通路面來看，接下來每個月都有節情檔期，像是 9 月份有 99 購物節、10 月有百貨週年慶，11 月有雙 11，12 月有雙12。所以在提升銷售業績方面，台灣三星會把握節慶節奏、另一方面會把握接下來的「五倍券」發放檔期跟通路密切合作，並且研擬相關策略，他認為智慧型手機的買氣至少比上半年好 15%以上。

▲台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙認為下半年手機買氣至少比上半年好 15%。（圖／業者提供）

而在行銷投放方面，陳啟蒙毫不猶豫的回應智慧型手機將會佔比較大的比重。不過在平板方面，台灣三星發現過去因為疫情的關係，平板銷售動能明顯增強，現在的成績比之前還要低一點，但是跟去年同比還是成長的，加上 Tab S7 FE Wifi版等新品上市，所以會加強在行銷宣導上，尤其是教育方案的部分，像是學生買平板可以打九折這件事，就很少人知道。

針對穿戴裝置，像是智慧表跟真無線耳機方面，陳啟蒙透露，從內部看到全球銷售數字，對台灣來說帶了「某種層度的壓力與鼓勵」，所以在台灣在行銷配比上會再努力。

在策略面方面，陳啟蒙提到「搭售方案」的想法，這是來自台灣三星內部銷售數據所訂定的策略。台灣三星觀察，過往消費者購買三星智慧型手機回購率約 60-70%；若購買手機加上平板者回購率約 80%；若手機加上穿戴裝置回購率約 85%；若為購買三種產品（手機、平板加穿戴裝置）回購率更可達 95% 以上！

陳啟蒙認為，宣導三星產品生活圈搭配加價購的促案，將有利於提升三星用戶的回購率。對此，他提出三個方案，第一是溝通整個生活圈跟競品的差異化，這方面除了手機、穿戴之外，根據他先前所說，家電產品是三星跟其他品牌差異化的地方。第二個是體驗行銷，透過先入手體驗來提昇消費者喜好跟黏著度。第三是三星智慧館的情境展示。在初期目標方面，他希望能從現有台灣三星智慧館的 15% 搭售率（手機搭配穿戴），提升至 50%。

其實不僅三星電子，Sony mobile台灣總經理陳志遠在「合手旗艦」Xperia 5 III上市記者會上，也相當看好下半年銷售成績，他透露 Xperia 1 III 的市場買氣相當活躍，比起過去疫情期間的成績好很多，雖然目前第三方調查成績還未出爐，不過下半年景氣活絡，除了雙十一、百貨週年慶之外，政府也有加碼補助，他認為 Xperia 5 III 上市之後，將可望推動整體銷售成績 2 倍數成長，達到 30%~35%銷售市佔，林志遠也透露，Sony mobile 正在規劃行銷配套，包括五倍券相關方案。

▲Sony mobile 台灣總經理林志遠看好下半年景氣回溫，並已在規劃五倍券方案。（圖／記者洪聖壹攝）

初步來看，對於行動產品有興趣的消費者，或許可以等待下半年五倍券發放時間點，相信可以撿到不少好康。