有影片！Xperia 5 III售價近3萬、9月10日預購、設計解密看這篇

▲SONY 原廠公開拆解Xperia 5 III，解釋設計以及相機連拍實測。（影片／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／綜合報導

先前 Xperia 1 III 上市時，Sony mobile 已經先行確認 Xperia 5 III 將會推出鏡黑、鏡粉與鏡綠，全面改以鏡面背蓋搭配亮面圓邊設計，售價新台幣 29,990元，預計 9月 24日上市。此次記者特別與 SONY 原廠設計師 石津雄登、片山奈美對話，跟大家分享產品設計特色，以及跟 Xperia 1 III的差異。

▲SONY Xperia 5 III售價 確認 9 月 10 日上市、9 月 24 日三大電信開賣。（圖／記者洪聖壹攝）



Xperia 5 III 挹注！業績有望翻倍成長

Sony mobile 台灣總經理林志遠稍早正式公開上市情報，Xperia 5 III 預計 9 月 10 日預購、9 月 24 日正式上市。林志遠表示，Xperia 1 III 上市以來就獲得 ELSA 最佳多媒體智慧手機與 TIPA 最佳拍照智慧手機雙認證，在台灣市場雖然最新一季市場報告還未出爐，不過目前來看，台灣消費者接受度相當高，Xperia 5 III 在性能規格上跟 1 III 是不相上下，相信在 5 III 推出之後，能夠滿足不同消費者需求，他也預期 Xperia 5 III 加入之後，Sony mobile 行動業務在台灣銷售業績能夠有翻倍成長。

▲SONY mobile 總經理林志遠認為在 Xperia 5 III 上市後，銷售成績可望倍數成長。（圖／記者洪聖壹攝）

Xperia 5 III 開箱與跑分

基本上 Xperia 1 III 與 Xperia 5 III，都是採用高通S888行動平台晶片的旗艦手機，支援 4G+5G 雙卡雙待，安兔兔跑分結果約為 61 萬分。

▲Xperia 5 III 搭載高通S888，採用 8GB RAM，安兔兔實測突破 61 萬分。（圖／記者洪聖壹攝）

從原廠盒裝內容來看，SONY 為該款手機提供的 30W PD 快充插頭、Type-C 傳輸線與手機，沒有保護殼跟有線耳機。

▲原廠盒裝提供手機、30W PD快充、Type-C傳輸線。（圖／記者洪聖壹攝）

Sony Mobile 產品經理彭浩正指出，今年 Xperia 5 III 著重合手設計、顏色時尚、並且和 Xperia 1 III 擁有相同的旗艦規格與功能。除了使用一樣高通S888處理器，並且提供 4個光學焦段方便取景構圖，並且提供散景模式、物件追蹤、眼睛追蹤等功能，更重要的是遊戲效能不容妥協。

外觀設計著重合手耐用

外觀方面，Xperia 5 III 其實是承襲過往 Compact 手機的設計概念，著重合手易用，手機大小縮小到 157 x 68 x 8.2mm、重量 168 g，螢幕從 Xperia 1 III 的 6.5 吋縮小到 6.1 吋，不過畫面更新率同樣維持在 120Hz、觸控採樣率最高也來到 240Hz。

▲Xperia 5 III 手機大小 157 x 68 x 8.2mm、重量 168 g，實際握起來相當合手。（圖／記者洪聖壹攝）

Xperia 5 III 的螢幕採用 OLED 面板，解析度為 FHD+ (2520x1080)，顯示比例為 SONY 近年來致力推廣的 21:9 CinemaWide，所以相較於同樣配備 6.1 吋 OLED 面板的 iPhone 12，Xperia 5 III 會比較細長一些。

手機選色上面向更廣大的消費者

此次手機共計推出鏡黑、鏡綠與鏡粉三色。關於 Xperia 5 III 的設計特色，SONY ID Designer 石津雄登（Ishizu Yuto）指出，開發團隊因為 Xperia 5 III 雖然顯示器是 6.1 吋，但卻承襲 Xperia 1 III 潛望式望遠變焦鏡頭與大容量電池，相較於 Xperia 5 II，手機的上下邊框更薄，所以可想而知，這次在設計的時候，開發團隊非常仔細的探討空間的浪費的問題，每一個零件都會盡量縮小，或者研究排列的方式，讓手機的空間維持在最小的 6.1 吋空間。

▲原廠透過視訊訪談的形式，公開Xperia 5 III外觀設計與開發細節。（圖／記者洪聖壹攝）

▲相較上一代 Xperia 5 II來說，螢幕邊框縮得更窄。（圖／記者洪聖壹攝）

SONY CMF Designer 片山奈美（Katayama Nami）首次公開 Sony 集團 CMF策略。根據她所說，SONY 每年都會透過了解消費者意識、價值觀，定義相對應的產品策略，搭配趨勢調查機構的探討，加入設計師本身的經驗藉此訂出每一年的 CMF 主題。

談到 Xperia 1 III、5 III 與 10 III，片山奈美提到今年的主題是“coded poetry”，基調是「神秘」、「沈穩」的世界觀。透過不斷變化的自然畫面，可以看到很豐富的情景跟表情，所以這次產品設計語言會汲取大自然當中的世界觀跟相對應物件的靈感，Xperia 5 III 在這樣的設計概念之下，採用的是鏡面玻璃搭配金屬中框，透過這樣的形式呈現手機多變的精彩面貌，卻又不失優雅。

▲Xperia 5 III 在“coded poetry”的設計語言下，採用鏡面玻璃搭配金屬中框呈現手機多變樣貌卻又不失優雅。（圖／記者洪聖壹攝）

她還談到產品目標族群，Xperia 5 III 的需求是品味較高、對生活品質要求較高的族群，所以不管是設計質感還是色彩都做了全新規劃，分述如下：

1.鏡綠：呈現自然很美的風景，使用比較深沉的色調，希望不管光澤還是色調，都可以歷久彌新。

2.鏡黑：透過極簡、深邃的色調來呈現極致、簡便的設計，滿足使用者想要擁有手機的慾望。

3.鏡粉：這次的粉色不是亮麗的粉色，而是帶有一點溫暖優雅，又有一點淡淡的光芒，就像黃昏的色調，希望能讓使用者能夠充滿幸福感，滿足更多女性的需求。

片山奈美表示，希望透過這三個產品，讓不同使用者能夠因應不同生活型態來做出最符合自己的選擇。

記者進一步詢問片山奈美，是否有觀察競爭品牌現在推出多色手機的策略。片山奈美表示，SONY 有觀察到競爭品牌提出很多顏色的想法。

片山奈美指出，因為現在社會上每個人的價值觀都是多樣化，所以競爭品牌提出很多不同的顏色來滿足不同的消費需求，然而其實今年 Xperia 1 III、5 III 也有 10 III 本來就面向各種不同族群跟定位，在產品推出之前，本來就有思考到多色的策略，最後決定的方向，是讓5 III 聚焦某個族群，雖然只有三個顏色，但是這三個顏色鎖定的族群比較廣一點，舉例來說，綠色選擇是更深邃的綠，看起來更耐看，除了原本喜歡綠色的人之外，相信會有更多人喜歡這樣的配色。而粉色今年選用的不是亮麗的粉，如此就不會限定年輕的女性。

▲面對競爭品牌多色的選擇，SONY今年在選色上著重迎合更多消費者需求。（圖／記者洪聖壹攝）

拍攝能力同 Xperia 1 III，支援 20連拍實測

拍攝功能是今年 SONY 主打，兩支手機拍攝規格都同樣配備三顆 1200 萬畫素主鏡頭，分別具有 16mm 超廣角、24mm 廣角與潛望式變焦的拍攝功能，而且都秀上了蔡司T* logo，代表由蔡司調校、並且擁有 T*鍍膜，其中第三顆鏡頭裡頭提供 70mm 跟 105mm 焦段，是全球首創結合潛望式望遠變焦鏡頭及DualPD(雙光電二極體)感測器的智慧型手機。簡單的說：三顆鏡頭就能做到四種鏡頭拍攝焦段的效果。不過實測 Xperia 5 III 少了3D iToF感測器，對焦精準度較弱，實際拍攝樣張如下：（關於拍攝功能對照會在另外一篇報導當中提供）

▲Xperia 5 III 採用與 Xperia 1 III 一樣的 16mm-24mm跟70mm-105mm 的三鏡組、四個焦段，少了 iToF鏡頭。（圖／記者洪聖壹攝）

▲實際以 20 連拍的方式正常光源可以輕鬆捕捉人物。（圖／記者洪聖壹攝）

▲在暗光環境以 20 連拍的形式捕捉高速移動的人物也不會模糊。（圖／記者洪聖壹攝）

▲在背光環境以 20 連拍的形式捕捉高速移動的人物。（圖／記者洪聖壹攝）

▲透過 105mm 焦段捕捉的照片。（圖／記者洪聖壹攝）

在音樂功能方面，Xperia 5 III 同樣具備DSEE Ultimate、 HI-RES高解析音質、無線高解析音質 (LDAC) 等技術，機身也有3.5mm 耳機孔、外放揚聲器也跟 Xperia 1 III 同樣採用雙前置立體聲揚聲器設計，支援杜比全景聲與高通aptX HD 音訊，並且也提供立體聲錄製效果。

Xperia 5 III 拆解！機身密度極高

Xperia 5 III 全機 IP68 防塵防水，支援 30W PD快充。從拆解圖片來看，機身密度極高，而且手機電池大小跟 Xperia 1 III相同，容量為4500 mAh，從分解圖來看，設計的位置跟散熱片面積也都一樣，是款不折不扣的 Compact 機。Sony 行銷總監余俊宏認為，此次 Xperia 5 III 的推出，相信也會吸引過去 Compact 的老粉絲。

▲Xperia 5 III 拆解，可以發現手機機身緊湊，電池與 Xperia 1 III 相同大小，但是少了無線充電線圈。（圖／記者洪聖壹攝）

小結：

Xperia 5 III 台灣提供高通S888，內建 8GB/256GB 售價新台幣 29990 元，是款不折不扣的旗艦機，不過因為產品定位更偏向普羅大眾，與 Xperia 1 III 不同的地方， 捨棄了 4K 螢幕、更大的機身與無線充電，但是延續消費市場少有的 IP68 高階防塵防水，與今年主打的潛望式望遠變焦鏡頭及DualPD(雙光電二極體)感測器，透過三顆鏡頭、四個焦段，搭配蔡司T*技術來滿足消費者在拍照上的需求，定價，實際上是否能夠滿足消費市場，與市面上旗艦機、尤其是近年來中國大陸廠商像是小米、OPPO、vivo 等旗艦智慧型手機更獲得青睞，還有帶市場驗證。