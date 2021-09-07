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6歲男童「天生無陰莖」遭遺棄！福利院求醫6年　醫皺眉：全球罕見

▲▼男童,跌倒。（圖／pixabay）

▲男童因為天生無陰莖慘遭遺棄。（示意圖／pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

作為非常罕見的出生缺陷，大陸6歲男童木木（化名）因為先天性無陰莖慘遭遺棄。日前，孩子經過專家團隊長達8小時的手術，成功利用其肚皮、下體處的皮膚、皮瓣重建了尿道和「丁丁」，「類似的先天性無陰莖的發生概率大約為3千萬分之一，透過手術，孩子至少在外形上和其他男孩沒有差異。」

據《南方都市報》報導，對於木木所罹患的出生缺陷，其監護人來自兄弟城市社會福利院的負責人易女記憶非常深刻。2015年春節前幾天，一個剛出生的嬰兒被送到了她所在城市的社會福利院門口，寶寶沒有「小雞雞」，也看不見尿道口，大便小便是一起從肛門出來的。

當時，福利院就安排在當地醫院接受了檢查治療，得到的答覆是再等等看，等孩子長大些再找方案。日前，眼看木木即將7歲，因為擔心木木上小學後被同學們笑話，福利院決定再次帶著木木求醫。

中山大學孫逸仙紀念醫院整形外科張姓醫生接診後發現，「接診當天查體發現，木木無陰莖，未見尿道開口，可見陰囊裂，陰囊內可觸及雙側睾丸，直腸粘膜光滑，肛門括約肌功能正常，下蹲位小便時尿液呈線狀從肛門口排出。這也是我從醫以來見到的首個如此疑難的病例，在全球尚屬罕見，治療難度極大。」

經過認真的準備，專家團隊8月18日為木木成功實施了手術。目前，木木恢復良好，拔除尿管後可以像正常小男孩一樣站著排尿。

不過，張醫生也表示，「目木木現在的陰莖大約6公分長，沒有勃起功能，隨著木木逐漸長大，以後還需行陰莖延長手術，必要時放置假體增加硬度，木木的睾丸發育良好，今後是可以生育後代的，但射精功能還不太清楚，有可能需要借助輔助生殖技術。」

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