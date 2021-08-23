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人夫爽吃壯陽藥「啪整晚」！隔天孩子討抱...一跳「GG竟折斷」

性愛，性行為。（圖／達志示意圖）

▲一名人夫吃壯陽藥，結果藥效太好「嗨整晚」。（示意圖／達志示意圖）

實習記者陳妙津／綜合報導

壯陽藥藥效太好也會出現悲劇！英國一名36歲人夫某日晚間好不容易將孩子哄睡後吃下「偉哥」，隨後開心和老婆翻雲覆雨一整晚，仍藥效不減，他沒有想太多，只覺得先睡一覺就沒事，沒想到隔天清早下體一陣劇烈疼痛，原來是孩子跑進來想討抱抱，縱身跳到他身上，結果把他仍勃起的陰莖直接被折斷，因此被緊急送醫治療。

根據《太陽報》報導，這名36歲人夫表示，吃下100毫克的「偉哥」後，他精力充沛又持久，在經過馬拉松的啪啪啪後，雖然很疲憊但仍維持勃起狀態，他一開始嘗試自慰緩解，但沒什麼效果，於是決定先直接入睡，沒想到「偉哥」藥效太好，竟持續一整晚，隔日一早孩子如常進房間想撒嬌討抱，縱身一跳竟把他仍博起的陰莖折斷，痛得他立刻被送醫緊急救治。

到院後，醫生立即將他陰莖內的血塊清除，並及時修復，所幸性功能未受到影響，未來還是能如常進行房事。人夫術後表示，當初只是為了與妻子享受魚水之歡才服用，沒想到除了視線變模糊外，還有持續勃起的後遺症，嚇得他決定再也不吃「偉哥」了。

專家表示，40至70歲間的男性中，有一半的男性有勃起功能障礙，陰莖無法完全勃起或持續勃起，在老年男性中最常見，服用壯陽藥後，30至60分鐘內能放鬆血管，增加陰莖血流量達成勃起目的，但建議服用前要先和醫生討論過劑量與成分，並在性事開始前4小時服用，避免引起額外併發症，或導致持續勃起不落的情況。

►油頭、稀疏有救了！

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