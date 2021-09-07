解放軍最年輕上將54歲接任空軍司令　曾率殲10戰機梯隊飛越天安門

▲解放軍現役最年經上將常丁求任空軍司令。（圖／翻攝北京日報）

記者魏有德／綜合報導

解放軍昨（6）日舉行上將晉升儀式，由中共中央軍委主席習近平親頒命令狀。外界除關注西部戰區兩個月內迅速易帥，由上將汪海江接任徐起零外，現年54歲的常丁求履新空軍司令，成為解放軍現役最年輕上將。

▲大陸「93閱兵」殲10戰機梯隊。（圖／CFP）

《北京日報》報導，2015年9月3日，駕齡超過30年，時任瀋陽軍區空軍參謀長常丁求，作為殲-10梯隊領隊，帶領15架殲-10戰機飛過天安門接受檢閱，他也是當時年齡最小的將軍領隊。

據了解，2015年天安門大閱兵為大陸慶祝中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利舉行的盛大閱兵儀式。當時，空中分列式中的殲-10梯隊便是由常丁求率領飛越天安門廣場。由於閱兵時的飛行路線大範圍覆蓋人口密集的北京城區，對於不可控因素的事前掌握，常丁求表示，「首先要盡最大可能飛離城區，還要制定應急預案，把問題盡量複雜化，把可能性盡可能考慮到。」

▲常丁求54歲成為上將軍銜，刷新解放軍最年輕將領晉升上將紀錄。（圖／翻攝北京日報）

常丁求認為，戰鬥機飛行員空中對抗雖然很苦，但是很有收穫，「我們崇尚一句話，在戰鬥中飛行，在飛行中戰鬥。雖然這是閱兵，但我認為它也是一次戰鬥，是代表空軍的一次亮相。」

他強調，「閱兵培養的是一個人的作風，在這方面與實戰有相似之處。實際上，空中作戰更具對抗性，對飛行員的要求是快，動作要非常潑辣。因此殲擊機飛行員的特點是，既要心細又要潑辣。」

公開資訊顯示，常丁求出生於1967年，今年54歲，湖南衡陽人，1984年招飛入伍，曾任空軍航空兵某飛行團團長，空軍殲擊航空兵第三師副師長、師長等。2012年「八一」建軍節前夕，時年45歲的常丁求晉升空軍少將，2018年7月，常丁求赴軍委總部，出任中央軍委聯合參謀部副參謀長一職，51歲的常丁求佩戴中將肩章亮相，當時便已經刷新現役中將的年齡紀錄。