名醫喊「財務出狀況」求離！人妻傻簽字　大伯1句話揭實情…她崩潰

▲新北一名醫師娘離婚後因大伯告知，才驚覺丈夫外遇，崩潰對丈夫及小三提告求償。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／新北報導

醫師娘小君（化名）因丈夫阿宏（化名）財務出狀況，要求她盡速離婚才能保障她與小孩的人身安全，小君不疑有他的立刻答應。直到大伯看不下去，向她揭發阿宏外遇一事，她才驚覺遭到背叛，氣得對阿宏及小三提告求償，而判決結果也在近日出爐。

判決書指出，小君與在三總擔任醫師的阿宏結婚多年，育有1子1女，但沒想到阿宏卻搞外遇，還以每週4至5次的頻率與小三發生關係。直到近日，阿宏因財務出狀況，陸續有債權銀行或民間放貸業者來討債，因此向小君表示為了保障妻小的人身安全，要盡速離婚，而她也不疑有他的立刻答應。

豈料，當2人2020年10月22日完成離婚手續後，小君的大伯再也看不下去，告知小君阿宏外遇一事，她才驚覺遭到背叛。誇張的是，小君還發現，阿宏財務會出狀況，還全都是為了給小三錢才導致，讓她當場崩潰，氣得對阿宏及小三提告求償。

法院審理期間，阿宏並未到庭，也未提出任何書狀陳述，而法官還查出，阿宏事發後也曾寫悔過書，因此認定阿宏與小三確實有侵害小君配偶權之實，最終判他與小三須連帶賠償小君80萬元。