大叔扮「少女芙芙」賣野外露出照！他豪氣下單2張　結局驚天反轉

▲劉男假扮成少女，在網路販賣裸照。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pxhere）

記者林昱萱／屏東報導

一名劉姓男子日前在某個交友軟體上，假裝成女子「芙芙」並以裸照為由，誘騙不特定男子付費解鎖更多猥褻照片，而該訊息被巡邏的員警發現後，假意匯款100元給對方，果真收到劉男傳來的裸照，當場人贓俱獲。對此，屏東地院審理後，判處其拘役15日，得易科罰金。

判決指出，劉男日前登上某交友軟體，將自己假扮、暱稱為女子「芙芙」，並在交友軟體的聊天平台上張貼「想和一個18-35 歲的男生，幫解鎖更多野外照」等文字訊息，想以此散布、販賣「芙芙」野外裸露身體之猥褻照片，而劉男則將照片定價為每張新台幣50元，吸引該網站上不特定人向其購買猥褻照片。

員警在執行網路巡邏時，於上開平台發現劉男的訊息，因此匯款100元到劉男帳戶，向其購買2張照片，而劉男收到款項後，還以為有人上鉤，興奮地將持有的某女子裸露身體、胸部、私處等足以讓人產生羞恥感的猥褻照片傳給對方，甚至還特別加送一張。殊不知，此舉當場被警方給查獲。

劉男被捕後對於案情坦承不諱，且又有平台翻拍照片、交易明細、裸體照片、對話截圖等足以佐證，因此其犯嫌堪以認定。對此，法官認為，劉男不思正途賺取所需，竟販賣猥褻圖片，所為破壞社會善良風俗，實屬不該，念及其犯案後坦承犯行，態度尚可，且無前科紀錄、素行良好，審酌其家庭經濟狀況、智識程度等一切情狀後，依犯販賣猥褻圖畫罪，判處他拘役15日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。